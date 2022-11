Palmeiras domina seleção do Brasileiro e Endrick é eleito a revelação

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quinta-feira, 10, a seleção do Campeonato Brasileiro 2022, eleição dos melhores jogadores de cada posição na temporada. O campeão Palmeiras dominou o ‘time ideal’ com seis jogadores e levou também os prêmios de melhor técnico, melhor jogador e revelação do campeonato, com Endrick, de 16 anos.

O craque do campeonato foi o meio-campista Gustavo Scarpa, autor de sete gols e 12 assistências e apontado pela CBF como “o grande nome da disputa”. Também do Palmeiras, o português Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador.

A grande surpresa da lista é o atacante Endrick. O jogador de 16 anos, que estreou no profissional justamente no Campeonato Brasileiro no início de outubro, foi eleito o atleta revelação deste ano. Endrick tem seis jogos, três gols e 246 minutos em campo. Ele disputava o prêmio com Vitor Roque, do Atlético Paranaense.

Flamengo e Fluminense, cada qual, tiveram dois jogadores entre os melhores de suas posições. Do Fla, estão o volante João Gomes e o meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta. Do Flu, o também volante André e o atacante artilheiro do torneio Germán Cano contemplam o plantel.

Confira a seleção do Campeonato Brasileiro 2022:

GOLEIRO

Weverton – Palmeiras

LATERAL-DIREITO

Marcos Rocha – Palmeiras

LATERAL-ESQUERDO

Joaquin Piquerez – Palmeiras

ZAGUEIROS

Gustavo Gomez – Palmeiras

Murilo – Palmeiras

VOLANTES

André – Fluminense

João Gomes – Flamengo

MEIAS

Gustavo Scarpa – Palmeiras

De Arrascaeta – Flamengo

ATACANTES

German Cano – Fluminense

Pedro Raul – Goiás

MELHOR JOGADOR

Gustavo Scarpa

REVELAÇÃO

Endrick

MELHOR TÉCNICO

Abel Ferreira

