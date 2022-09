Palmeiras chega a 95,6% por título do Brasileirão; veja probabilidades

A vitória do Palmeiras diante do Atlético Mineiro na última quarta-feira, 28, no encerramento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, aumentou ainda mais a vantagem do clube paulista na busca pelo título nacional. Líder com 60 pontos, o time de Abel Ferreira agora tem 95,6% de chance de título, a dez rodadas do fim, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A diferença é significativa para os dois principais concorrentes: o Fluminense, nove pontos atrás com 51, e o Internacional, a dez de diferença com 50. De acordo com as projeções, as equipes têm apenas 2,7% e 1,3% de chances, respectivamente.

Corinthians, Flamengo e Athletico Parananese, que compõem o G-6, não atingem nem 1% de probabilidade de ultrapassar o Verdão. Dos três, somente o Timão venceu na rodada, enquanto os cariocas e os paranaenses foram derrotados.

O Palmeiras chegou ao terceiro triunfo consecutivo no torneio. Antes, havia vencido Juventude e Santos, ambos jogando em São Paulo, e acumulava até a rodada passada 91,5% de chances de erguer a taça.

Além disso, a equipe dirigida por Abel Ferreira ainda aumentou o impressionante desempenho como visitante: sete vitórias e seis empates, 69,2% de aproveitamento dos pontos disputados.

Pela UFMG, o time já assegurou vaga na próxima Libertadores. Fluminense, por sua vez, tem 99,4% de chances, o Inter 97,8%, o Corinthians 88,8%, o Flamengo 82,5% e o Athletico Paranaense 66,1%. O Galo, sétimo colocado e principal concorrente do Furacão, tem 18,1%.

Na briga contra o Z-4, o Juventude está quase rebaixado com 99,6% de probabilidades matemáticas de queda. Situação parecida com a do Atlético Goianiense, que tem 98,4%. O Avaí vem logo atrás, com 72,1%. A luta contra a 17ª colocação é a mais disputada: Coritiba (41%), Cuiabá (39,9%) e Ceará (30,9%).

O Verdão volta a jogar na próxima segunda-feira, 3, às 20h (de Brasília), diante do Botafogo, no Rio de Janeiro.

