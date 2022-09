Palmeiras chega a 91% por título a 11 rodadas do fim; veja probabilidades

O Palmeiras venceu o Santos, no último domingo, 18, e, manteve vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro. Líder, o Alviverde agora tem 91,5% de chance de título, a 11 rodadas do fim, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Atrás do time de Abel Ferreira, Fluminense (3,8%) e Internacional (3,2%) juntos somam 7% das probabilidades, o que aumenta ainda mais a confiança palmeirense.

Na briga pela Libertadores, o destaque vai para o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro. Em má fase, com apenas nove pontos marcados nos último 10 jogos, o Galo é o sétimo e tem apenas 24,1% de chance de se classificar para o competição continental.

Enquanto isso, o lado azul de Belo Horizonte aguarda a confirmação matemática do acesso à primeira divisão. Na ponta da Série B, com vantagem de 20 pontos para o terceiro colocado, o Cruzeiro tem mais de 99,9% de chance de subir. Ainda que a pontuação seja praticamente uma garantia, a UFMG ainda não cravou que a Série A receberá a Raposa de volta em 2023.

A confirmação pode acontecer já nesta semana. Gilcione Costa, professor de matemática da UFMG responsável pelo site que projeta probabilidades no futebol, explicou o porquê da cautela. “As chances de o Cruzeiro não subir são menores do que 1 em 20 milhões. No ponto de vista probabilístico, na verdade, já subiu. Mas ainda existe aquela chance ínfima”.

Já existe uma projeção de quando os percentuais no site chegarão a 100%: se o Cruzeiro vencer o Vasco, na próxima quarta-feira, no Mineirão, o acesso é garantido matematicamente.

“Se vencer quarta-feira, sim (chega em 100% matematicamente). Pois fica a 20 pontos do quinto colocado, com mais sete rodadas a jogar. E já que Vasco e Londrina se enfrentam, é impossível que ambos marquem mais 21 pontos. A probabilidade é muito alta de acabar nessa rodada”, disse Gilcione Costa.

