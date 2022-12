Palmeiras acerta venda de Endrick ao Real Madrid por 60 milhões de euros

O Palmeiras acertou nesta quinta-feira, 15, a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid. A informação foi inicialmente divulgada pelo site ge e confirmada por PLACAR. O clube paulista receberá 60 milhões de euros (339,8 milhões de reais pela cotação atual) pela negociação, que ainda prevê obrigação contratual ao Real pelo pagamento da taxação de 20% do valor, 12 milhões de euros (67,9 milhões de reais), cobrado pelo fisco espanhol em transações. O anúncio do acordo já foi feito pelos clubes.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

“Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas”, disse a presidente Leila Pereira.

Endrick assinou um contrato de três anos de duração, que terá início em julho de 2024, quando completará 18 anos. Ele permanece no Palmeiras até esta data.

“Até me apresentar, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores”, afirmou o jogador.

O vínculo com o Real Madrid irá até julho de 2027, mas já há entre as partes um pré-acordo para a ampliação logo em sua chegada à capital espanhola até julho de 2029. A multa será de 1 bilhão de euros (5,6 bilhões de reais).

Diferente do caminho percorrido pelos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, não há previsão entre as partes para que Endrick atue por um período pelo Castilla, equipe B do clube espanhol.

Desde a estreia, o jovem atacante passou a ser constantemente ligado a uma transferência por jornais internacionais. Em 3 de novembro, logo após a conquista do Brasileirão pelo Verdão, o Marca publicou: “Endrick e seu preço não param de crescer”. O camisa 16 minimizou a repercussão na ocasião.

“Eu não ligo, não. Estou no Palmeiras, minha cabeça está no Palmeiras. Não estou nem aí para quem está vindo de fora. Estou fazendo minha carreira e dando minha vida pelo Palmeiras. Óbvio que se um dia eu for para a Europa minha cabeça vai estar no time, mas tenho que fazer meu trabalho no Palmeiras, dar meu máximo”, disse o jogador.

“Não gosto de ficar vendo quem está atrás de mim, mandando scout. Eu só quero jogar e deixar minha família feliz. Se um dia for eu vou me doar pelo time, mas como sempre falo também que quando voltar vou voltar para o Palmeiras”, completou.

Continua após a publicidade

A publicação dizia que, naquele momento, não havia oferta formal ao jogador e a possibilidade de um acerto inferior ao da cláusula de 60 milhões de euros era praticamente descartada.

Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain e Barcelona apareciam como principais postulantes, mas, nos bastidores, o clube merengue acreditava ter vantagem pelos casos de sucesso envolvendo os atacantes Vinicius Júnior, contratado ainda com 17 anos no Flamengo, e com Rodrygo, no Santos, ambos em alta na Espanha.

O jovem prodígio de 16 anos terminou a primeira temporada como profissional com três gols em apenas sete partidas disputas, sendo somente três delas como titular. Em 307 minutos em campo, a média é de um gol a cada 102 minutos.

Uma joia rara

Endrick brilhou na inédita conquista pelo Palmeiras da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Na edição de fevereiro de PLACAR, o nascimento do novo fenômeno transformou o atacante na mais jovem capa da história quinquagenária da revista. Dissecamos detalhes sobre o “boom” midiático do jovem jogador.

A reportagem ouviu antigos técnicos, dirigentes, psicóloga, advogado, o nutrólogo responsável pela alimentação do adolescente, estafe que assessora os pais e outras fontes. Para marcar seis gols na competição – um deles uma pintura de bicicleta, de fora da área, nos 5 a 2 sobre o Oeste, nas quartas – Endrick precisou cortar refrigerantes, sucos, fast-food, achocolatados e cereais.

“Desde outubro, mudou drasticamente os hábitos alimentares. Cortou refrigerantes, sucos, fast-food, achocolatados e cereais. Com isso, reduziu o peso de 74,3 para 72,7 quilos e, mais importante, baixou o índice de gordura corpórea de 10% para 7,9%. Os pais enviam ao nutrólogo Eduardo Rauen fotos de quase todas as refeições, para mostrar que não há relaxamento ou falha na dieta recomendada”.

A matéria também falou com o ex-jogador Edu, convocado para a Copa do Mundo de 1966 com apenas 16 anos, e contou uma incrível e desconhecida história sobre a estreia de Pelé pelo clube, em 7 de setembro de 1956, que traça um paralelo sobre a diferença de exposição dos jovens atletas nos anos 1950 e agora.

Endrick foi cercado por expectativas. Enquanto o garoto estampava manchetes de jornais internacionais, sequer podia jogar – até completar 16 anos – e via a pressão pela estreia aumentar.

A estreia, por sinal, poderia ter acontecido ainda em 2021. O departamento jurídico do clube descobriu que o Regulamento de Competições da CBF tinha sofrido uma alteração (de 2020 para 2021) e que não profissionais só poderiam entrar em campo pelo Brasileirão depois de completar (sempre eles) os 16 anos. No ano anterior, a regra era 15 anos, o que possibilitou a Ângelo atuar pelo Santos.

O primeiro jogo como profissional aconteceu em 6 de outubro, contra o Coritiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa, então, passou a ser pela primeira bola na rede. O tão sonhado gol aconteceu em dose dupla, em um jogo que deixou o Palmeiras a mínimos detalhes de conquistar a competição – na vitória por 3 a 1 diante do Athletico Paranaense, em Curitiba,

Cada vez mais nas graças da torcida, Endrick deixou para trás nomes contratados como o uruguaio Miguel Merentiel e o argentino Flaco López, que chegaram para suprir uma necessidade de um finalizador pedida por Abel Ferreira.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN