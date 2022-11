Os números da campanha do Palmeiras, campeão brasileiro de 2022

O Palmeiras conquistou, com sobras, o seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Líder com 77 pontos em 35 rodadas, o Verdão consolidou a conquista com a goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira, 2.

O vice-líder Inter foi derrotado por 1 a 0 no Independência e, com 64 pontos, só poderá chegar a 73 pontos, de modo que o Verdão não pode mais ser alcançado nos jogos que restam.

O Palmeiras garantiu matematicamente o título em 35 jogos, com 22 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas, para Ceará e Athletico-PR, ambas em casa. Com, isso, pode bater o recorde atual, de quatro reveses, de Flamengo de 2019, Palmeiras de 2018 e São Paulo de 2006).

O Verdão é dono do melhor ataque da competição (63 gols feitos) e melhor defesa (22 gols sofridos) do Brasileirão 2022.

O artilheiro do time na competição é Rony, que chegou a 12 gols, seguido pelo zagueiro Gustavo Gómez, com nove. O meia Gustavo Scarpa tem sete tentos e é o líder de assistências do campeonato, com 11 passes para gol. O ídolo Dudu é outro grande personagem, com nove assistências e sete gols.

Este foi o primeiro título brasileiro do técnico português Abel Ferreira, que acumula ainda duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e um Paulista.

