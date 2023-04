Os jogos, horários e atrações da segunda rodada do Brasileirão 2023

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 tem início neste sábado, 22, justamente com o compromisso do líder Fluminense, que recebe o Athletico-PR no Maracanã, às 16h (de Brasília). Pouco depois, o São Paulo encara o América-MG no Morumbi, no jogo que marcará a estreia do técnico Dorival Júnior, substituto do demitido Rogério Ceni.

Ainda no sábado, Cruzeiro e Grêmio, que retornaram à Série A juntos neste ano, se enfrentam em BH. Na cola do Fluminense, o Flamengo abre a rodada de domingo, 23, no Maracanã, diante do Internacional, no primeiro compromisso do técnico Jorge Sampaoli na competição. Fechando o domingo, o Corinthians terá a estreia de Cuca diante do Goiás, em Goiânia. A rodada termina na segunda-feira, 24, com Bahia x Botafogo em Salvador.

Confira os jogos, horários e onde assistir:

Sábado – 22/4

16h – Fluminense x Athletico-PR (Premiere)

18h30 – São Paulo x América-MG (Premiere)

18h30 – Cuiabá x Red Bull Bragantino (Premiere)

21h – Cruzeiro x Grêmio (Premiere e SporTV)

Domingo – 23/4

11h – Internacional x Flamengo (Premiere)

16h – Vasco x Palmeiras (Premiere e Globo, exceto MG e Santos-SP)

16h – Santos x Atlético-MG (Premiere e Globo para MG e Santos-SP)

18h30 – Coritiba x Fortaleza (Premiere)

19h – Goiás x Corinthians (Premiere)

Segunda -24/4

20h – Bahia x Botafogo (Premiere e SporTV)