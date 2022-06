Os impressionantes números do Palmeiras em 2022

Após estar perdendo até os 45 minutos do segundo tempo, o Palmeiras marcou dois gols em seis minutos, virou o clássico contra o São Paulo e saiu vitorioso mais uma vez. O placar de 2 a 1 conquistado no Morumbi na última segunda-feira, 20, fez o time de Abel Ferreira abrir três pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e ampliou, ainda mais, os impressionantes números em 2022.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Somando Campeonato Paulista, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou em campo 41 vezes. Venceu 30, empatou oito e perdeu três. As derrotas foram para Chelsea, na final do Mundial, São Paulo, pelo jogo de ida da final do Paulistão, e Ceará, na primeira rodada do Brasileiro.

De ataque avassalador e defesa segura, a equipe palmeirense marcou 88 gols (2,14 por jogo) e sofreu 24 (0,58 por jogo). Com esses números, os títulos da Recopa e Paulistão foram conquistados. Na Libertadores, competição em que o Palmeiras é o atual bicampeão, a campanha na fase de grupos foi a melhor da história, com 100% de aproveitamento. A liderança do Brasileirão é com vantagem de três pontos, enquanto o restante da tabela tem diferenças estreitas.

Jogando como mandante, o Palmeiras perdeu apenas um jogo, contra o Ceará, na estreia do Campeonato Brasileiro. Desde então, passaram-se 19 partidas, dentro e fora de casa, sem perder. A sequência extremamente positiva passa por crescimento de jogadores menos badalados, como Zé Rafael e Gustavo Scarpa.

Continua após a publicidade

Utilizado como volante, Zé Rafael é uma das peças essenciais no funcionamento da equipe. Responsável por 27 desarmes em 12 jogos de Brasileirão, o jogador também tem impacto ofensivo: fez 12 passes para finalização, três gols e uma assistência.

Protagonista no ano, principalmente após a lesão de Raphael Veiga, o meia Gustavo Scarpa é o principal nome da recente sequência palmeirense. Das 14 participações diretas (sete gols e sete assistências) na temporada, Scarpa realizou nove nos últimos sete jogos (cinco gols e quatro assistências).

À frente do Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira é um dos pilares deste sucesso. O português comandou o alviverde em 148 partidas, venceu 86, empatou 31 e perdeu 30. Conquistou um estadual, uma Copa do Brasil, uma Recopa e duas Libertadores.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens