Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Atlético-MG e Flamengo, dois dos clubes mais vitoriosos do país nos últimos anos, fazem mais um clássico interestadual neste domingo, 19, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Mineirão, com transmissão da Rede Globo (para MG, RJ e diversos estados), em TV aberta, e do canal Premiere, no pay-per-view.

O duelo repleto de rivalidade e importante na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão também serve como aperitivo para o encontro válido pelas oitavas de final da Libertadores, que começa na quarta-feira, 22, também no Mineirão, às 21h30. Tanto Galo quanto Flamengo chegam pressionados após um início cambaleante no Brasileirão.

Com 18 pontos, o atual campeão Atlético é o sexto colocado, e está há quatro jogos sem vencer (empate com Palmeiras, derrota para o Fluminense e novas igualdades com Santos e Ceará, resultados que colocaram pressão sobre o técnico argentino Turco Mohamed.

“Esse é um momento em que temos que ganhar para que o psicológico volte ao nosso favor. É uma partida fundamental [contra o Flamengo] e, seguramente, com o apoio da torcida, vamos voltar a ter o resultado ao nosso favor”, afirmou Mohamed após o tropeço em Fortaleza. O técnico conta com os retornos de Allan e Jair, além de Eduardo Vargas e Keno, recuperados de problemas físicos.

O Flamengo, por sua vez, tem 15 pontos e se distanciou da zona do rebaixamento ao bater o Cuiabá na última rodada, no primeiro triunfo do técnico Dorival Junior.

“É questão de trabalho, dedicação, entrega, e principalmente, acreditar no que está sendo proposto e feito. A partir daí você terá um caminho bem percorrido, para que encontre a normalidade, com uma equipe que é altamente qualificada e que já demonstrou isso em vários momentos”, afirmou o sucessor de Paulo Sousa depois da última vitória.

O time não deve contar com Bruno Henrique, que deixou a partida contra o Cuiabá chorando após torção no joelho. O jogo também tem gosto de revanche para o Flamengo, que perdeu para o Galo a taça da Supercopa do Brasil, nos pênaltis, após empate em 2 a 2 na Arena Pantanal, em Cuiabá, em fevereiro.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Corinthians x Goiás – TV Globo e Premiere

Atlético-MG x Flamengo – TV Globo e Premiere

Coritiba x Athletico – TV Globo e Premiere

18h

Internacional x Botafogo – Premiere

Fortaleza x América-MG – Premiere

Atlético-GO x Juventude – Premiere

19h

Fluminense x Avaí – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Guarani x CSA-AL – SporTV e Premiere

