Olho no futuro: 15 jovens que podem explodir no Brasileirão de 2023

O Campeonato Brasileiro de 2023 começa neste sábado, 15, a 21ª edição consecutiva por pontos corridos, a 67ª desde 1959, cercada por enorme expectativa para a revelação de jovens talentos que podem surgir como potenciais esperanças para o novo ciclo da seleção brasileira após o encerramento da Copa do Mundo do Catar.

Deixando de lado nomes mais conhecidos como Endrick, do Palmeiras, Vitor Roque, do Athletico Paranaense, e Andrey, do Vasco, PLACAR selecionou 15 jogadores sub-20 (nascidos até 2003) que podem explodir no Brasileirão deste ano. Fique de olho:

15 jovens que podem explodir no Brasileirão

Adyson – América Mineiro

Com 1,68 m e canhoto, o atacante Adyson é uma das joias da base do Coelho. Aos 17 anos, brilhou na campanha do vice-campeonato da Copinha e vem recebendo chances com o técnico Vagner Mancini. Marcou o primeiro gol como profissional na Copa do Brasil, contra o Nova Iguaçu.

Alexsander – Fluminense

Meio-campista versátil, que pode atuar também de lateral-esquerdo, Alexsander ganhou espaço no Fluminense de Fernando Diniz mesmo com 19 anos. Volante com qualidade técnica, marcou um dos gols do Tricolor na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo.

Bruninho – Red Bull Bragantino

Atleta do grupo Red Bull desde o sub-15, Bruninho já foi incluído em lista do jornal inglês The Guardian como uma das maiores promessas da geração 2003. Com 20 anos, firmou-se na equipe principal do clube de Bragança Paulista com quatro gols e duas assistências na temporada.

Deivid – Santos

Citado pelo The Guardian como um nome para ficar de olho, o atacante de 17 anos pode ser mais um “Menino da Vila” a brilhar no cenário nacional. Estreou profissionalmente contra o Botafogo-SP, na Copa do Brasil, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior com três gols.

Giovani – Palmeiras

Por vezes ofuscado por Endrick e a forte concorrência, Giovani é cotado como nome a brilhar neste Brasileiro. Ponta de 19 anos do Palmeiras, ganhou espaço no Paulistão e a tendência é ganhar mais minutos durante o ano. Já tem 32 partidas como profissional.

Gustavinho – Red Bull Bragantino

Destaque do Massa Bruta no início da temporada, o jovem atacante pode se consolidar durante o ano. Aos 18 anos, fez 15 jogos, dois gols e deu uma assistência em 2023, o primeiro como atleta profissional.

Kaiki – Cruzeiro

Campeão do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Kaiki é uma das esperanças do Cruzeiro na volta à Série A. Bom no apoio ofensivo, pode explodir caso conquiste espaço na posição. Está na Raposa desde a categoria sub-15.

Lucas Beraldo – São Paulo

Zagueiro canhoto de boa qualidade com a bola nos pés, Beraldo pode ser mais uma cria de Cotia a brilhar no time de cima. Aos 19 anos, agrada Rogério Ceni, que não permitiu a liberação do garoto para convocações da seleção brasileira sub-20.

Marlon Gomes – Vasco

Meia de capacidade criativa, ganhou chances no Vasco durante a última segunda divisão. Com 19 anos, o garoto deve ser bastante utilizado por Maurício Barbieri e pode se firmar ainda mais. Tem boa chegada na área para finalização.

Matheus França – Flamengo

Destaque pela habilidade e estatura, Matheus França pode correr por fora no badalado elenco do Flamengo. Nesta temporada, fez dois gols em 15 jogos e, aos 19 anos, tem chance de seguir chamando a atenção durante o Brasileiro.

Matheus Gonçalves – Flamengo

Ágil, veloz e criativo, Matheus Gonçalves teve bons momentos durante o Carioca. Opção de ataque para o Flamengo, o garoto de 17 anos marcou duas vezes em oito partidas. Firmando-se, pode se tornar um badalado valor do Rubro-Negro.

Miguelito – Santos

Boliviano recrutado pelo Peixe, o meia Miguel Terceros, o Miguelito, é olhado com atenção na Vila Belmiro. Promissor e com o peso de ser mais um jovem a sair do Santos, ainda não teve muitas aparições como profissional. O jogador, no entanto, tem toda a temporada para explodir.

Pedro – Corinthians

Nascido em 2006, o jovem é uma grande joia do Corinthians. Atuando entre os mais velhos desde 2021, quando foi promovido ao sub-17, foi criado na base alvinegra. Estreou profissionalmente este ano e acumula três partidas, ainda sem nenhum gol marcado. Recebeu elogios públicos do goleiro Cássio: “tem tudo para ser o melhor jogador de base desde que estou aqui”.

Renan Viana – Athletico Paranaense

Na sombra do badalado Vitor Roque, o Furacão pode estar gerando um outro atacante para o futuro. Artilheiro nas categorias de base, o garoto de 20 anos ainda não estreou no time principal, mas, possivelmente, receberá chances com o técnico Paulo Turra.

Rikelme – Cuiabá

Convocado recentemente para a seleção brasileira sub-20, o meia-atacante Rikelme é um dos sopros de esperança do Cuiabá. Já com algumas temporadas sendo relacionado entre os principais, deve se firmar como figura essencial no plantel. Neste ano, fez quatro gols em cinco jogos da Copinha.