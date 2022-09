Oficial: Vasco e grupo americano 777 concluem operação de SAF

O Vasco da Gama e o grupo americano 777 Partners finalizaram nesta sexta-feira,2, a venda de 70% da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube por 700 milhões de reais. Foram oito meses de negociação até a assinatura do contrato. Agora como SAF, o Vasco já recebeu da empresa 190 milhões de reais, que serão usados para quitar salários atrasados.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A assinatura do contrato ocorreu em um escritório no Rio de Janeiro e contou com a presença do presidente do clube, Jorge Salgado, e dos vice-presidentes Gerais Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada, além de Don Dransfield, CEO do 777 Partners Football Group, e Nicolás Maya, gerente de operações.

A empresa americana se comprometeu a assumir a dívida de 700 milhões do clube. Nesta sexta, foram transferidos 120 milhões de reais, que serão usados para pagar os salários atrasados deste mês. O valor soma-se aos 70 milhões repassados em março. O restante do valor acordado será investido até 2026.

Continua após a publicidade

No Twitter, Jorge Salgado comemorou a operação. “Vascaínos e Vascaínas, depois de 8 meses de muito trabalho, finalizamos hoje a operação com a 777 Partners. Assinamos todos os contratos, fizemos a transferência do controle acionário da SAF e a 777 fez o primeiro pagamento, que já está no caixa do Vasco SAF”, escreveu em seu perfil.

Vascaínos e Vascaínas, depois de 8 meses de muito trabalho, finalizamos hoje a operação com a 777 Partners. Assinamos todos os contratos, fizemos a transferência do controle acionário da SAF e a 777 fez o primeiro pagamento, que já está no caixa do Vasco SAF. pic.twitter.com/NVg8LgHrF4 — Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) September 2, 2022

“O momento é de disruptura com o passado. Reafirmando o pioneirismo de nosso clube, realizamos a maior transação da história do futebol brasileiro, colocando o futebol do Vasco num ambiente totalmente profissional”, completou.

Agora, o clube Cruz-Maltino é o segundo do Rio de Janeiro a se tornar SAF. Em março, o Botafogo oficializou a venda de sua sociedade ao empresário americano John Textor. O Cruzeiro, líder da Série B do Brasileirão é outro grande a adotar o modelo. O Vasco ocupa a terceira colocação da segunda divisão, com 45 pontos. O time volta a campo no próximo sábado, 3, fora de casa, diante do Brusque.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!