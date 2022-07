Oficial: Fausto Vera deixa Argentinos Juniors e é reforço do Corinthians

Em alta e com grandes aspirações na temporada, o Corinthians ganhou um importante reforço nesta segunda-feira, 25. O Argentinos Juniors confirmou a venda do volante argentino Fausto Vera, de 22 anos, destaque do futebol local, com passagens pelas seleções de base da Argentina. O Timão comprou 70% dos direitos econômicos, por valores não revelados até o momento, em vínculo válido até 2026.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

#AAAJ ✍🏻 Fausto Vera, jugador de #ElSemilleroDelMundo 🌍 ha sido transferido al Corinthians, quien adquiere el 70% de su pase, quedando un 30% del mismo en poder de nuestra Institución. ¡Felicidades, @faustovera_! pic.twitter.com/ZogVhK3wch — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) July 25, 2022 O Corinthians ainda não oficializou o acerto e precisa inscrever Vera até a próxima terça-feira, 26, para poder contar com ele na Copa do Brasil. A partida de ida das quartas de final, diante do Atlético-GO, acontece na quarta, 26, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, e a volta no dia 17, na Neo Química Arena. Vera é a décima contratação do Corinthians para a temporada, depois de Paulinho, Bruno Melo, Robson Bambu, Ivan, Júnior Moraes, Maycon, Rafael Ramos, Yuri Alberto e Balbuena. Cria do Argentinos Juniors, o volante tem 23 partidas, três gols e uma assistência na atual temporada. Atuou em todos os jogos como titular da equipe, atual segundo colocado da Superliga Argentina, dois pontos atrás do líder Atlético Tucumán.

Continua após a publicidade

Destro e com 1,80m, Vera tem passagem pelas seleções de base da Argentina, tendo participado, inclusive, dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Também jogou o Mundial sub-20 de 2019 pelo país, realizado na Polônia. Em ambas as campanhas, a albiceleste fracassou ainda na primeira fase.

Também pela seleção, atuou no Sul-Americano sub-20, novamente em 2019, e o Sul-Americano sub-17, dois anos antes.

Valorizado na Argentina, Vera, curiosamente, é alvo de uma briga nos bastidores envolvendo o técnico Guillermo Barros Schelotto, ídolo do Boca Juniors e atualmente à frente da seleção paraguaia. De acordo com o Olé, Schelotto tem como plano convencê-lo a atuar pelo Paraguai, já que seus avós são nascidos no país.

Balança para o jogador o fato de estar fora dos planos de Lionel Scaloni para a próxima Copa do Catar. Pelo meio-campista, o Timão tinha a concorrência do Genk, da Bélgica, que também sinalizou interesse no atleta. No clube brasileiro, ele disputará posição com Du Queiroz, Cantillo, Maycon, Paulinho, Roni e Xavier.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens