Oficial: Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo

O Flamengo oficializou nesta sexta-feira, 10, a contratação de Dorival Júnior como seu novo técnico, para assumir a vaga deixada por Paulo Sousa, demitido após derrota para o Red Bull Bragantino. O treinador de 60 anos rescindiu seu contrato com o Ceará e iniciará sua terceira passagem pela Gávea.

A última passagem de Dorival pelo Flamengo foi há quatro anos, em 2018, quando comandou o time por apenas três meses. Antes, passou pelo clube entre 2012 e 2013, também sem conquistar títulos.

Treinador experiente, com passagens por São Paulo, Palmeiras, Santos, Athlético-PR, entre outros, Dorival comandava o Ceará desde abril deste ano. Para assumir o Rubro-Negro, deixou o cargo do Vozão com um saldo de 61% de aproveitamento – 19 jogos, 11 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo! Desejamos sucesso, vitórias e conquistas com o Mais Querido! #CRF pic.twitter.com/IFbwZmVzPr — Flamengo (@Flamengo) June 10, 2022

Paulo Sousa chegou a comandar um treino da equipe em Atibaia (SP) na quinta-feira, 9, mas durante o fim da tarde foi comunicado de sua demissão em reunião com a diretoria. Ele deixou o clube 32 jogos, com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, com 66,6% de aproveitamento.

A atividade desta sexta-feira, 10, foi dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20,. No próximo sábado, 11, a equipe carioca visita o Internacional, às 21h, no Beira-Rio. Com a derrota em Bragança Paulista, o Flamengo estacionou em 12 pontos em 10 rodadas, apenas um a frente do Cuiabá, primeiro time da zona de rebaixamento.

