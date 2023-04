Oficial: Corinthians anuncia Cuca como substituto de Lázaro

Pouco depois de confirmar a demissão de Fernando Lázaro, o Corinthians anunciou Cuca como seu novo treinador nesta quinta-feira, 20. O treinador de 59 anos estava sem clube desde o fim de 2022, quando deixou o Atlético-MG. Cuca, que tem história nos rivais alvinegros, dirigirá o Timão pela primeira vez na carreira.

O clube optou pela mudança um dia depois da derrota para o Argentinos Juniors, por 1 a 0, pela fase de grupos da Libertadores. Fernando Lázaro deixou o clube depois de apenas 17 jogos, com oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, e voltará ao cargo de auxiliar da comissão permanente.

Cuca é o novo treinador do Timão! pic.twitter.com/U82vgCQeD3 — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2023

A contratação de Cuca foi confirmada pelo clube, em acordo válido até o fim de 2023. Nos comentários, diversos torcedores já manifestaram desaprovação à chegada do treinador. No passado, a possibilidade de o treinador paranaense dirigir o Timão chegou a ser vetada, em razão do receio de rejeição por causa de uma condenação por abuso sexual.

Em 1987, o então atacante do Grêmio e mais três colegas (Eduardo, Fernando e Henrique) foram detidos por um mês em Berna, na Suíça, acusados de terem tido relações sexuais com uma adolescente de 13 anos na concentração do clube gaúcho, que excursionava pela Europa. O quarteto acabou liberado para retornar ao Brasil e dois anos depois os atletas foram condenados à revelia a 15 meses de detenção, mas jamais cumpriram a pena, que prescreveu.

Nas raras vezes em que falou no tema, Cuca sempre se disse inocente. “É uma coisa que eu tenho uma lembrança muito vaga, até porque não houve nada. Não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, [não houve] tentativa de abuso ou coisa assim…”, afirmou Cuca ao blog da jornalista Marília Ruiz, no Uol, em 2021.

Cuca é um dos treinadores mais experientes e vitoriosos do país. Pelo Atlético-MG, conquistou a inédita Libertadores de 2013, o Brasileirão de 2021, encerrando um jejum do Galo 50 anos na competição, e mais uma Copa do Brasil e três estaduais. Pelo Palmeiras, conquistou o Brasileirão de 2016. Em 2020, levou o Santos ao vice-campeonato da Copa Libertadores, entre outros trabalhos de destaque.