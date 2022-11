Odair Hellmann é anunciado como treinador do Santos para 2023

O Santos anunciou nesta quarta-feira, 16, a contratação do técnico Odair Hellmann, ex-Internacional, Fluminense e seleção brasileira olímpica. Ele estava sem clube desde a saída do Al Wasl, dos Emirados Árabes, em setembro. Essa é a primeira contratação avalizada por Paulo Roberto Falcão, novo coordenador esportivo do clube. O contrato irá até dezembro de 2023.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Odair Hellmann é o novo técnico do Santos. Ele foi anunciado na tarde desta quarta pelo presidente Andres Rueda e pelo coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão. Ele tem 45 anos e foi auxiliar-técnico na conquista do ouro olímpico para a Seleção Brasileira em 2016. pic.twitter.com/m5JPCCvrU1 — Santos FC (@SantosFC) November 16, 2022

O principal sonho do presidente Andres Rueda atendia por Juan Pablo Vojvoda, que ainda não definiu se permanecerá no Fortaleza. O argentino, contudo, desperta forte concorrência. Vasco e Corinthians foram cotados nos últimos dias como os possíveis destinos.

Auxiliar técnico de Rogério Micale na conquista do inédito ouro olímpico, nos Jogos do Rio, em 2016, Odair iniciou a carreira como treinador há cinco anos, no Internacional.

Continua após a publicidade

Após três temporadas no clube gaúcho – 2017, 2018 e 2019 – foi para o Fluminense. Acabou deixando o clube carioca devido a uma proposta milionária no final de 2020.

O Santos não tem um treinador efetivo no cargo desde a saída de Lisca, demitido com apenas oito jogos e 54 dias de trabalho à frente do clube.

Primeiramente, a equipe paulista buscou um nome estrangeiro. Tentou Sebástian Beccacece, que deixou o Defensa y Justicia, e Marcelo Bielsa, sem clube desde a saída do Leeds, mas fracassou nas investidas.

Com isso, manteve temporariamente no cargo o então técnico da equipe sub-20, Orlando Ribeiro, que também não convenceu. A equipe encerrou o Brasileiro somente na 12ª colocação, classificado à Sul-Americana.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!