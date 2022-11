O que ainda está em jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro

A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022 começa a ser disputada neste sábado, 12 com o jogo isolado entre Flamengo e Avaí e acaba no domingo, 13, quando as nove outras partidas serão disputadas de maneira simultânea. Apesar de já ter campeão definido, o Palmeiras, grande parte das vagas da Libertadores preenchidas e três rebaixados, ainda há brigas na competição, que prometem agitar o final de semana.

Menos importante, mas vale dinheiro

Ainda que a partida deste sábado seja uma das menos importantes da rodada, uma vitória sobre o Avaí pode representar mais 2,2 milhões nas contas do Flamengo, tendo em vista que o time carioca ainda tem a possibilidade de terminar em quarto. A posição renderia, ao todo, uma premiação de 38,2 milhões de reais. Mas, para isso, precisa bater o time catarinense e torcer por uma derrota do Corinthians contra o Atlético Mineiro.

O Fluminense, por sua vez, ainda sonha em ultrapassar o Inter e fisgar o segundo lugar (e a premiação de 42,7 milhões de reais). Para isso, o Tricolor precisa vencer o Red Bull Bragantino em Bragança e torcer para que o Colorado perca para o Palmeiras em Porto Alegre.

Briga por G6 e G8

O título do Flamengo da Libertadores e da Copa do Brasil fez com que o Brasil tivesse direito a mais duas vagas na competição de clubes mais importante do continente. Desse modo, os 7º e 8º lugares do Brasileirão se classificam para a segunda fase do torneio, enquanto as vagas na fase de grupo ficam para os times que terminam entre 1º e 6º.

Confira a classificação atualizada do Brasileirão

Na última rodada do Brasileirão, há cinco times sonhando com a vaga direta e seis candidatos a ficar com a classificação para a segunda fase da Libertadores. Atual sexto colocado com 55 pontos, o Athletico Paranaense tem confronto direto contra o Botafogo no domingo. Na Arena da Baixada, o Furacão garante sua participação na próxima edição da competição com um empate, mas chega em má fase, totalizando derrota em cinco dos últimos 10 jogos e precisando vencer para não correr riscos de perder a vaga direta para de fase grupos. Do outro lado, o Glorioso, atual oitavo, corre risco de não jogar a Libertadores se não somar três pontos, porém pode sonhar em “pular” as chaves caso saia vitorioso do Paraná.

O Atlético Mineiro, que levantou a taça em 2021, chega à última rodada sem definição, mas na sétima posição, dependendo de um empate para ter a chance de conquistar a América em 2023. Com 55 pontos, o Galo viaja para enfrentar o Corinthians, em São Paulo, e, se vencer, fica próximo da fase de grupos da Libertadores. O Timão, entretanto, entra em campo para se despedir da torcida este ano e com objetivo de garantir maior premiação, tendo em vista que pode ser o 3º ou cair para 5º.

Sensações do futebol nacional nas últimas temporadas, o América Mineiro e o Fortaleza têm 52 pontos, na 9ª e 10ª colocações, respectivamente. Com ambas dependendo exclusivamente de uma vitória para sonhar, o Coelho joga em casa contra o desesperado Atlético Goianiense, enquanto o Leão desce ao litoral paulista para enfrentar o Santos, que não tem grandes pretensões no torneio.

Na 11ª posição, o São Paulo tem a menor chance de se classificar, porque tem 51 pontos, dois a menos que o Botafogo, oitavo. Para sonhar com o G8, o Tricolor precisa vencer o Goiás, em Goiânia, e contar com uma combinação de resultados favoráveis, que consiste em uma derrota do Botafogo e com América e Fortaleza marcando no máximo um ponto.

A luz no fim do túnel

Enquanto Ceará, Avaí e Juventude já estão confirmados na Série B de 2023, o Atlético Goianiense vai a campo na última rodada sonhando em escapar. Para isso, no entanto, precisa vencer o América Mineiro, torcer pela derrota do Cuiabá (16º) contra o Coritiba e ainda tirar a diferença de saldo de seis gols.

O Dragão tem 35 pontos e um saldo de -18 gols, enquanto o Dourado tem 38 pontos e um saldo de -12. Tendo em vista que uma vitória do Atlético junto a uma derrota do Cuiabá iguala as equipes em pontuação e número de vitórias, a decisão fica para a diferença entre tentos a favor e contra. Assim, o time goianiense tem uma luz no fim do túnel pela manutenção na elite.

Os jogos da 38ª rodada do Brasileirão:

Sábado 12

16h

Flamengo x Avaí

Domingo 13

16h

Inter x Palmeiras

Athletico-PR x Botafogo

Corinthians x Atlético-MG

Ceará x Juventude

Santos x Fortaleza

América-MG x Atlético-GO

Cuiabá x Coritiba

Red Bull Bragantino x Fluminense

Goiás x São Paulo

