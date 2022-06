O impacto dos ‘miúdos’ de Vitor Pereira na temporada do Corinthians

Quando o Corinthians formou um elenco repleto de veteranos renomados para 2022, esperava-se um time com o brilho deles. A realidade, no entanto, foi outra. As peças badaladas não convencem e sofrem com problemas físicos, o que fez os jovens ganharem protagonismo e reconhecimento do treinador Vitor Pereira. O português já elogiou o rendimento dos “miúdos” (garotos, no português lusitano) e o tratou como essencial para a boa temporada: vice-liderança do Brasileiro e a classificação encaminhada para as quartas de final da Copa do Brasil.

Enquanto é o segundo colocado do Brasileirão, com 25 pontos, três atrás do Palmeiras, o Timão goleou o Santos na ida das oitavas da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 22. Jogando em casa, a vitória alvinegra foi construída com tranquilidade em gols marcados por Giuliano (duas vezes), Gustavo Mantuan e Raul Gustavo. Para perder a classificação, o alvinegro tem que sair derrotado por quatro ou mais gols de diferença, no jogo agendado para dia 13 de julho.

O resultado foi o segundo positivo corintiano desde o empate contra o Athletico Paranaense, em 15 de junho. Fora de casa, a vitória era do Timão até Roni ser expulso e Raul Gustavo cometer um pênalti na reta final da partida. Vitor, no entanto, saiu em defesa aos garotos, em coletiva pós-jogo: “Eu imagino o que seria nossa equipe neste momento se não tivéssemos esses miúdos todos. Não sei onde estaríamos na tabela, certeza que não estaríamos no topo. Eles, claro, cometem um ou outro erro, e essa maturidade deve ser adquirida com o tempo”.

Miúdos essenciais

Enquanto veteranos não empolgaram, os jovens têm um grande peso no Corinthians de 2022. Entre os 11 jogadores que mais entraram em campo na temporada, quatro foram revelados recentemente pela base corintiana. Atleta com mais partidas no ano, o volante Du Queiroz entrou em campo 33 vezes e, aos 22 anos, é um dos destaques em desempenho da equipe.

Também bastante utilizado – muito pela versatilidade -, Gustavo Mantuan, 21 anos, é o protagonista recente do Corinthians. Em 29 jogos na temporada, marcou cinco vezes e deu uma assistência. Três desses gols foram marcados nas quatro últimas partidas vencidas pelo time de Vitor Pereira.

Profissionalizado em 2019, mas com espaço galgado nos anos seguintes, Lucas Piton, 21 anos, é outro “miúdo” importante na temporada. Lateral-esquerdo titular, acumula quatro passes para gol na temporada, o que garante a liderança na estatística do clube no Campeonato Brasileiro.

Raul Gustavo, 23 anos, zagueiro que convive com críticas, é outro que carimba sua influência no ano alvinegro. Bom no jogo aéreo, já marcou três gols em 20 jogos. Bastante valorizado pelo treinador, o meia-atacante Adson, 21 anos, também ostenta números interessantes: balançou a rede quatro vezes, além de uma assistência.

Em números, a importância dos jovens fica clara para o Corinthians de Vitor Pereira. Lucas Piton, Du Queiroz, Raul Gustavo, Mantuan e Adson, muito utilizados pelo portugues, são responsáveis por 24% dos gols corintianos na temporada. A estatística fica ainda mais expressiva no Campeonato Brasileiro: crias da base marcaram 41% dos gols alvinegros na competição.

