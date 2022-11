Nenê: o veterano que liderou o acesso vascaíno em possível despedida

ITU – O Vasco está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Após vencer a “final” contra o Ituano, por 1 a 0, em Itu, na 38ª rodada, o cruzmaltino terminou a competição em quarto lugar. Nenê, autor do gol ao converter uma cobrança de pênalti, é o principal destaque do elenco e conquistou o acesso em uma temporada que pode ser a última de sua carreira.

Aos 41 anos, o meia que se destacou pela primeira vez com a camisa do Paulista, de Jundiaí, passou a ser querido pela torcida do Vasco desde que desembarcou no Rio de Janeiro, em 2015, ao sair do Al-Gharafa, do Catar. Com a camisa vascaína foram 191 jogos e 60 gols marcados. Entre 2018 e 2021, ainda passou por São Paulo e Fluminense.

Retornou ao Vasco para a reta final da Série B de 2021, quando o time não conseguiu conquistar o acesso, e fez uma promessa à torcida. “É a segunda vez que venho ajudar e sinto que falhei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não vou baixar a cabeça. Sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último segundo. Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez”, disse.

A fala também abre precedentes para o jogo deste domingo ter sido o último com a camisa do Vasco, tendo em vista que seu contrato com o clube se encerra no fim deste ano. Ao fim do jogo, com o retorno à elite, o veterano não conteve as lágrimas, o que contrastou com a calma dentro de campo, que regeu a vitória do cruzmaltino. Em entrevista à Globo ainda dentro de campo, Nenê, emocionado, desabafou: “Eu não tenho palavras. Eu falei que não ia sair daqui até ajudar o Vasco subir.”

Nenê terminou o Campeonato Brasileiro da Série B com 33 jogos. O meia marcou sete gols e deu sete assistências. Segundo o site Sofascore, ainda criou 10 grandes chances de gol e terminou com média de 2,4 passes para finalização por jogo.

