Mundo do futebol se manifesta e lamenta morte de Roberto Dinamite

Morreu neste domingo, 8, o ex-jogador Roberto Dinamite. Ídolo máximo do Vasco, Roberto sofria de câncer no intestino desde 2021, sofreu uma piora neste final de semana e não resistiu. O mundo do futebol se manifestou após a triste informação e lamentou a perda de um grande nome do esporte brasileiro.

Confira as manifestações nas redes sociais:

É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente.

Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/kgXyAx1mql — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 8, 2023

Um adversário admirável, que marcou o futebol e enriqueceu a história do Clássico dos Milhões. Descanse em paz, Dinamite! pic.twitter.com/eYKbE0jkDT — Flamengo (@Flamengo) January 8, 2023

O Botafogo lamenta a morte de Roberto Dinamite, ícone do futebol carioca e brasileiro, que fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou clássicos memoráveis. O Clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores, e agradece pelo legado deixado. Valeu, Roberto🙏🏼 pic.twitter.com/ZUyY9Stql2 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 8, 2023

Heróis eternizados. Nossos sentimentos aos familiares da lenda Roberto Dinamite e a todos vascaínos. 🤍🖤 pic.twitter.com/IOwf0rMOlp — Santos FC (@SantosFC) January 8, 2023

Descanse em paz eterno gigante Roberto Dinamite. O futebol e todos nós te agradecemos por tudo. Você foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Muita a força a toda família 🙏🙏. pic.twitter.com/nrCezlAxXo — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) January 8, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedrinho (@pedrinho_77)

Lamentamos profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco da Gama. Sua habilidade, determinação e paixão pelo futebol deixaram uma marca indelével na história do clube e no coração de todos os seus fãs. pic.twitter.com/H3ozWg6Epc — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) January 8, 2023 Continua após a publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho 🇧🇷 (@paulinhoph7)

Lamentamos o falecimento de Roberto Dinamite, que jogou na Lusa em 1989. 😔🕊️ À família, aos amigos e aos fãs de Roberto Dinamite, o nosso carinho neste momento de dor. 🙏❤️💚 📲Confira a nota oficial em: https://t.co/LAjEIbyj1l pic.twitter.com/fmE2emZ3YB — Portuguesa ❤️💚 (@Lusa_Oficial) January 8, 2023

Com pesar, a CBF lamenta a morte de Roberto Dinamite, um dos maiores atletas do futebol brasileiro. Pela Seleção Brasileira, o ex-jogador marcou 25 gols e foi artilheiro no vice-campeonato do Brasil na Copa América de 1983. Ele também disputou as Copas do Mundo de 1978 e 1982. pic.twitter.com/d3oPLIuu2c — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 8, 2023

Na manhã deste domingo (08/01), o futebol brasileiro perdeu mais um de seus grandes personagens. Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Brasileirão, nos deixou aos 68 anos, após lutar contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. pic.twitter.com/8qll84udyB — Corinthians (@Corinthians) January 8, 2023

O São Paulo FC lamenta profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, um dos gigantes da história do futebol brasileiro. O legado do craque fica para a eternidade. O clube se solidariza com os familiares, amigos, torcedores vascaínos e todos os fãs deste ídolo nacional. pic.twitter.com/stpRV8htyc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 8, 2023

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco e do futebol brasileiro. Desejamos força e prestamos condolências aos familiares, amigos, fãs e torcedores neste momento de dor e saudade. pic.twitter.com/87WiZqhVMH — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 8, 2023

Hoje nos despedimos de mais uma lenda do futebol brasileiro. Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do @VascodaGama, nos deixa aos 68 anos. Craque e referência de uma geração. Nossos sentimentos, em especial à nação vascaína e à família. 🖤🤍 pic.twitter.com/BPSbHs0fbD — Grêmio FBPA (@Gremio) January 8, 2023

O #Galo lamenta profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, um dos gigantes do futebol brasileiro e ídolo máximo do nosso irmão @VascodaGama. Força aos familiares, amigos e torcedores cruzmaltinos neste momento difícil. 🐔🤝💢 — Atlético (@Atletico) January 8, 2023