MP-GO investiga grupo suspeito de manipular resultados da Série B

O Ministério Público de Goiás realizou nesta terça-feira, 14, uma operação batizada de Penalidade Máxima para investigar um grupo suspeito de fraudar resultados de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Segundo o MP, o objetivo era influenciar apostas esportivas de altos valores, com a participação de atletas.

Foram cumpridos mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão em Goiânia (GO), São João del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ). Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados.

A investigação inicial aponta para a participação do grupo em pelo menos três jogos da Série B. O grupo é acusado de cooptar atletas para manipular apostas, como por exemplo o cometimento de penalidades no primeiro tempo de um jogo, entre outras possibilidades. Em contrapartida, os atletas envolvidos receberiam cerca de 150.000 reais. O MP informou que os investigados teriam movimentando cerca de 600.000 reais.

A Operação do MP Goiás contou com a colaboração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) e do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT).

De acordo com o jornal Diário de Goiás, um ex-jogador do Vila Nova, já desligado do clube que disputa a Série B, é peça-chave na investigação. Em nota, o clube diz estar colaborando com as investigações na condição de denunciante.