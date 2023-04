MP cumpre mandados de prisão por suspeita de manipulação na Série A

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou na manhã desta terça-feira, 18, em parceria com outras autoridades estaduais, a Operação Penalidade Máxima II para cumprir três mandados de prisão preventiva e mais de 20 mandados de busca e apreensão pela suspeita de manipulação de resultados em cinco jogos da Série A em 2022.

As investigações iniciaram em fevereiro. A operação abrange seis estados e 16 municípios. Segundo o site ge, o zagueiro Victor Ramos, da Chapecoense, é um dos alvos. Além dele, lateral-esquerdo Igor Carius, do Sport, e o meia Gabriel Tota, ex-Juventude, atualmente no Ypiranga-RS.

Em nota, o MP-GO informa que também são alvos de investigação jogos de estaduais de Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo, o principal do país – todos em 2022.

“Há suspeitas de que o grupo criminoso tenha concretamente atuado em pelo menos 5 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022, bem como em 5 partidas de Campeonatos Estaduais, entre eles, os campeonatos Goiano, Gaúcho, Mato-Grossense e Paulista, todos deste ano”, diz o MP em um trecho do comunicado sobre o caso.

Continua após a publicidade

Ramos retornou à Chapecoense após breve passagem pela Portuguesa para a disputa do Campeonato Paulista. Ele foi conduzido para depoimento e teve o celular apreendido pela investigação.

Revelado pelo Vitória, o jogador de 33 anos tem passagens por diversos outros clubes do país como Vasco, Palmeiras, Goiás, Guarani, CRB-AL, Botafogo-SP.

A operação Penalidade Máxima começou depois que o Ministério Público destrinchou um esquema na Série B em que os atletas participantes deveriam cometer pênaltis no primeiro tempo de três partidas: Vila Nova x Sport, Criciúma x Tombense e Sampaio Corrêa x Londrina. Um deles o meio-campista Romário, do Vila Nova.

O jogador recebeu um sinal de 10 mil reais e receberia mais 140 mil reais após o término da partida diante dos pernambucanos. Sem ser relacionado, pediu ajuda a colegas de time, mas não obteve sucesso. Além dele, outros oito jogadores foram denunciados na ocasião.