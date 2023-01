Morre Roberto Dinamite, ídolo máximo do Vasco, aos 68 anos

Morreu neste domingo, 8, o ex-jogador Roberto Dinamite. Ídolo máximo do Vasco, Roberto sofria de câncer no intestino desde 2021, sofreu uma piora neste final de semana e não resistiu. O atacante vestiu a camisa cruzmaltina entre as décadas de 70 e 90, somando mais de mil jogos e se tornando o maior artilheiro da equipe carioca.

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, no dia 13 de abril de 1954. Mais tarde, Carlos Roberto se tornaria Roberto Dinamite para conquistar o coração cruzmaltino, virar unanimidade em São Januário e se tornar sinônimo do Club de Regatas Vasco da Gama.

Com o Gigante da Colina, o menino Roberto explodiu e se tornou ‘Dinamite’ em 1971, quando marcou seu primeiro gol e virou manchete do Jornal dos Sports, com a vitória por 2 a 0 diante do Internacional.

O atacante conquistou o Campeonato Brasileiro de 1974 e cinco vezes o Campeonato Carioca (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992), além de outros títulos – como o Troféu Ramón de Carranza, em 1987 e 1988 – com o Vasco. O ex-jogador somou 1110 jogos com a equipe e marcou 708 gols, se tornando o maior artilheiro da história vascaína.

Dinamite também defende a marca de maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 279 tentos marcados. Além do Vasco, o ex-jogador também defendeu o Barcelona, a Portuguesa, Campo Grande e vestiu o amarelo da seleção brasileira.

O ex-atacante carimbou o passaporte e marcou presença na Copa do Mundo de 1978, na Argentina, se tornando artilheiro da Seleção com três gols em cinco jogos. O carioca também participou da Copa do Mundo de 1982, mas dessa vez como reserva e não entrou em campo. Ao todo, foram 26 gols marcados pelo Brasil.

Fora dos campos, Roberto Dinamite seguiu nos bastidores do Vasco e se tornou presidente do clube em 2008 e foi reeleito em 2011. Durante o período, o Gigante da Colina conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B.

Em 2021, a equipe cruzmaltina mais uma vez homenageou o ídolo e, para comemorar o aniversário de 50 anos do primeiro gol do atacante, construiu uma estátua de Dinamite em São Januário, além de fornecer o título de Benemérito do Club de Regatas Vasco da Gama.

É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente.

Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/kgXyAx1mql — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 8, 2023