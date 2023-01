Metade da Série A tem técnicos estrangeiros; conheça os três estreantes

A temporada 2023 do futebol brasileiro começa com um dado inédito: nada menos que metade das 20 equipes da primeira divisão tem no comando treinadores estrangeiros. Além dos sete profissionais que já trabalhavam ou voltarão a trabalhar no país, três estreantes são as novidades para este ano: os portugueses Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), Renato Paiva (Bahia) e Ivo Vieira (Cuiabá).

Eles se juntam aos também portugueses Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Flamengo), Luís Castro (Botafogo) e António Oliveira (Coritiba), aos argentinos Eduardo Coudet (Atlético Mineiro) e Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) e ao uruguaio Paulo Pezzolano (Cruzeiro) para formar o contingente estrangeiro dos técnicos da Série A.

Saiba mais sobre os três estreantes

Pedro Caixinha, novo técnico do Bragantino, tem 52 anos. Ele jogou como goleiro em clubes de divisões menores de Portugal, mas pendurou as chuteiras aos 28 anos para virar treinador das categorias de base do Desportivo Beja, clube de sua cidade natal e onde iniciou a carreira profissional. Entre 2004 e 2010, trabalhou como auxiliar técnico de equipes como Sporting (Portugal) – onde se tornou próximo de José Mourinho -, Panathinaikos (Grécia) e a seleção da Arábia Saudita.

Após treinar União Leiria e Nacional em seu país natal, passou a rodar o mundo. No México, conquistou seus únicos títulos, levantando taças nacionais pelo Santos Laguna (2014/15) e pelo Cruz Azul (2018/19). Teve uma passagem desastrosa de menos de um ano pelo Rangers, da Escócia, em 2017. Seu último trabalho foi pelo Talleres, da Argentina, quando conseguiu a inédita classificação às oitavas de final da Libertadores no ano passado.

Já Renato Paiva, também de 52 anos, não jogou futebol profissional. Ele começou como assistente técnico nas categorias de base do Benfica, em 2004, e foi subindo internamente no clube até chegar ao comando da equipe B. Em 2020, deixou o gigante português e assumiu o Independiente del Valle, do Equador, conquistando o campeonato nacional no ano seguinte. Após passagem de apenas 18 jogos pelo León, do México, ele chega para comandar o Bahia, recém-adquirido pelo Grupo City.

Por sua vez, Ivo Vieira tem 46 anos e foi lateral-direito, jogando toda a carreira no Nacional da Ilha da Madeira, clube que o revelou. Após se aposentar com apenas 28 anos, tornou-se assistente técnico da equipe, depois treinou as categorias de base e enfim assumiu o time profissional em 2011 – mas a experiência durou pouco, e ele foi substituído justamente por Pedro Caixinha no mesmo ano.

A carreira de Vieira é quase toda por times pequenos e médios de Portugal, como Marítimo, Aves, Académica e Vitória de Guimarães – a exceção é uma passagem de seis meses pelo Al-Wehda, da Arábia Saudita, entre 2020 e 2021. Seu último trabalho foi no Gil Vicente, de onde foi demitido em novembro, após quatro derrotas seguidas.

E os brasileiros?

Já os dez treinadores brasileiros que iniciam 2023 empregados em times da Série A são Fernando Diniz (Fluminense), Fernando Lázaro (Corinthians), Guto Ferreira (Goiás), Mano Menezes (Internacional), Maurício Barbieri (Vasco), Odair Hellmann (Santos), Paulo Turra (Athletico Paranaense), Renato Gaúcho (Grêmio), Rogério Ceni (São Paulo) e Vagner Mancini (América Mineiro).