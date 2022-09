Melhor campanha da Série B? Cruzeiro tem desafio para superar Corinthians

O Cruzeiro carimbou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro após três longas temporadas na segunda divisão com uma vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira, 21, no Mineirão. Com o principal objetivo da temporada garantido, os olhares se voltam aos próximos desafios: garantir o troféu da competição e, quem sabe, superar o Corinthians de 2008 como a melhor campanha da história do formato atual da Série B.

Desde 2006, quando a segunda divisão passou a ter 20 times, ninguém foi melhor que o Timão de Mano Menezes: foram 85 pontos de 114 possíveis em 2008, um aproveitamento de 74,5%. Hoje, o Cruzeiro tem 68 pontos e mais sete partidas para fazer. Ou seja: dos 21 pontos ainda em disputa, precisa faturar 18, o que permite apenas um tropeço até o fim do campeonato.

A missão de vencer seis das sete partidas restantes é dura, ainda mais com o acesso já garantido. A meta é não deixar cair a regularidade e a concentração que marcaram a campanha da equipe do técnico Paulo Pezzolano, coroada com a exibição de gala no Mineirão contra os vascaínos.

Até o fim do ano, o Cruzeiro ainda enfrenta Ponte Preta (fora), Ituano (casa), Sport (fora), Vila Nova (fora), Guarani (casa), Novorizontino (fora) e CSA (casa). Por enquanto, o objetivo mais imediato é o de garantir matematicamente o título: o perseguidor mais próximo é o Grêmio, vice-líder com 15 pontos a menos. Depois, porém, sonhar com o recorde pode ser a “cereja no bolo” de uma temporada, enfim, feliz para os cruzeirenses.

As melhores campanhas da história da Série B no formato atual:

1. Corinthians – 85 pontos – 2008

2. Portuguesa – 81 pontos – 2011

3. Palmeiras – 79 pontos – 2013

4. Goiás – 78 pontos – 2012

5. Vasco – 76 pontos – 2009

