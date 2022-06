Maurício Souza: novo técnico do Vasco brilhou na base do Fla e no futsal

O Vasco oficializou nesta segunda-feira, 13, a contratação do treinador Maurício Souza para a sequência da temporada. O treinador chega ao clube com a principal meta de reconduzir o Vasco à Série A do Brasileirão. Aos 48 anos, o treinador terá sua primeira oportunidade como efetivo à frente de uma equipe profissional – antes, consolidou a carreira nas categorias de base do rival, Flamengo.

Maurício assinou vínculo com o Vasco até o fim do ano. O Cruz-matino, atual vice-líder da Série B, estava sem técnico desde a último dia 5, com o pedido de demissão de Zé Ricardo.

Maurício Souza é o novo treinador do Vasco da Gama 👉 https://t.co/9W7tn4bF32#VascoDaGama pic.twitter.com/TGFrNyFl9j — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 13, 2022

Desconhecido por boa parte da torcida, o novo treinador tem passagem vitoriosa nas categorias de base. O início da trajetória foi com as equipes de futsal e de campo do Botafogo, onde ficou dez anos. Depois, na equipe sub-20 do Flamengo.

Entre 2017 e 2022, foi responsável pela categoria e lá conquistou vários títulos, como Copa São Paulo de Futebol Júnior (2018), Campeonato Carioca (2018 e 2019), Campeonato Brasileiro (2019) e Supercopa do Brasil (2019).

Pelo bom trabalho, Maurício passou a fazer parte em 2021 do quadro de auxiliares permanentes na comissão técnica do Rubro-negro carioca. Chegou ainda a assumir a equipe de forma interina com as mudanças de treinador. Na reta final do último Campeonato Brasileiro, por exemplo, comandou a equipe profissional após a saída de Renato Gaúcho.

A passagem do treinador no Flamengo chegou ao fim em janeiro deste ano, com a chegada de Paulo Sousa e sua comissão técnica. “Ele não queria ninguém de uma parte do clube na comissão, essas foram as palavras do Spindel. Eu aceitei numa boa. Me levantei e fui embora. Como falei, é um ciclo que se encerra, que me pegou de surpresa, não esperava isso”, disse o treinador, à época, em entrevista à Rádio Globo.

O último trabalho do treinador antes de assumir o Vasco foi como auxiliar no Athletico-PR. Vice-líder da Série B, o Vasco entra em campo no próximo sábado, 18, contra o Londrina.

