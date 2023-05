‘Máquina de trabalho’: os números que provam a força do Palmeiras de Abel

A goleada do Palmeiras sobre o Grêmio, por 4 a 1, na última quarta-feira, 10, no Allianz Parque, mudou momentaneamente a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Atual dono da taça, o Verdão tem 13 pontos em cinco jogos e lidera a classificação, com um ponto e um jogo a mais do que o Botafogo. O time de Abel Ferreira alcançou 10 partidas sem perder e é considerado pelo próprio português como uma “máquina de trabalho”.

Em entrevista coletiva após a partida, Abel foi questionado sobre a boa fase do time, que domina adversários e vence grande parte dos duelos. “Máquina para mim é trabalho. Máquina é sinônimo de trabalho, somos uma máquina de trabalho que sabe lidar com as adversidades com muito equilíbrio. Acima de tudo, peço aos jogadores que cada um trabalhe com os recursos que têm e seja a melhor versão.”

A fala coincide com a excelente forma do time, que tem oito vitórias e dois empates nas últimas dez partidas. Nesse período, balançou a rede 28 vezes (média de 2,8 por jogo) e foi vazado nove. Em termos de desempenho na partida, também tem superioridade clara entre o que produziu e o que concedeu para os rivais.

Ao todo, segundo o Sofascore, acertou 76 chutes, contra apenas 34 concedidos aos adversários. Porém, o dado que melhor expressa a superioridade é o abismo entre as grandes chances a favor e as contra. Foram 36 oportunidades claras de marcar gol e só 11 de sofrer.

Peça ofensiva essencial no modelo de Abel Ferreira, o meia Raphael Veiga segue brilhando. Fora de ação entre a final do Paulistão e o clássico contra o Corinthians (20 dias), retornou aos gramados curado de problemas na coxa esquerda e vem sendo essencial. Nos quatro jogos desde sua volta, marcou cinco gols e deu uma assistência.

Apesar de atacar com vasto repertório, o Palmeiras tem entre suas forças as jogadas de bola parada. No período de dez partidas sem perder, 10 dos 28 gols (35,7%) foram provenientes de jogadas de escanteio, falta ou cobranças de pênalti. Desses tentos, três saíram de penalidades – duas convertidas por Veiga e uma pelo zagueiro Gustavo Gómez.

Em grande fase, o Palmeiras tem mais que o dobro de pontos do que tinha (6) após a quinta rodada do Brasileirão de 2022. Na ocasião, o Verdão cresceu durante a competição e conquistou o campeonato. Considerado favorito em todas as frentes que disputa, o Palmeiras de Abel Ferreira tem tudo para seguir uma “Máquina de Trabalho” – e de vitórias.