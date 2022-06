Luís Castro faz duras críticas ao CT do Botafogo: ‘Sem condições mínimas’

O técnico português Luís Castro fez duras críticas a estrutura oferecida para treinamentos pelo Botafogo. Sétimo colocado no Campeonato Brasileiro e embalado por duas vitórias consecutivas, o treinador desabafou comparando as condições do gramado as de um estacionamento. O clube, atualmente, utiliza o Espaço Lonier, espaço ainda em construção localizado no bairro de Camorim, na zona oeste do Rio de Janeiro.

“No lado prático, tem um CT com um piso duríssimo que é bom para estacionar carro”, desabafou o treinador durante entrevista coletiva. “Mas que temos que treinar lá o que causa muitos problemas devido à dureza do piso. Não temos um CT com as condições mínimas para o dia a dia”, completou.

Antes de realizar as atividades no Lonier, o clube carioca utilizava um dos campos anexos do estádio Nilton Santos, mas uma reforma no local acabou antecipando a ida para o CT mesmo com obras inacabadas.

“Temos uma academia longe de nós e quero ter mais perto”, pontuou Castro, lembrando que a estrutura fica distante do Nilton Santos. “Tenho consciência que o mercado não vai dar sempre o que teremos. É uma organização e estrutura que queremos mais perto mas andam tão distantes. Não conhecemos os líderes dos departamentos em dois meses porque não temos estrutura. É isso que deve preocupar o projeto. Quero muito atingir tudo o que o Botafogo quer, mas faltam muitas condições práticas para chegar a isso e as pessoas precisam ter consciência disso”, concluiu. O time faz os últimos preparativos para o clássico diante do Fluminense, no próximo domingo, 26. Nas últimas duas partidas, vitórias diante de São Paulo e Internacional.

