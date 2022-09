Lisca é anunciado no Avaí menos de 24h depois de deixar o Santos

O Avaí anunciou nesta terça-feira, 13, a contratação do técnico Lisca, menos de 24 horas depois de o profissional ter sido desligado do Santos. Ele chega com contrato apenas até o fim do ano e a missão de tentar salvar o time catarinense do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, após uma passagem de apenas oito jogos pela equipe da Baixada Santista.

Lisca chegou ao Santos depois de uma saída polêmica do Sport, clube que dirigiu por menos de um mês. Na apresentação no Peixe, afirmou que gostaria de cumprir o contrato até o fim de 2023. No entanto, após um início de baixo aproveitamento – duas vitórias, três empates e três derrotas -, o clube alvinegro comunicou sua saída em “comum acordo” na tarde da última segunda-feira, 12.

O técnico passou menos de um dia desempregado e já foi anunciado como substituto do demitido Eduardo Barroca no Avaí. Em seus três últimos trabalhos, Lisca não ficou mais de dois meses no clube: somando suas passagens por Vasco, Sport e Santos, ele completou apenas 25 jogos. Já em seu time anterior, o América Mineiro, ele ficou quase um ano e meio.

Com 25 pontos, o Avaí é o atual 18º colocado do Brasileirão, a três pontos de distância do Coritiba, primeiro time fora da zona do rebaixamento. A equipe catarinense volta a campo no próximo sábado, 17, contra o Atlético Mineiro, na Ressacada, já com Lisca no banco de reservas.

