Líder isolado, Palmeiras pode ser campeão brasileiro antes de jogar

Líder do Campeonato Brasileiro com 74 pontos, o Palmeiras está cada vez mais próximo de confirmar o seu 11º título da competição. Nesta quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), o Verdão enfrenta o Fortaleza, no Allianz Parque, e uma vitória simples já garante a comemoração. Porém, a taça já pode chegar antes, tendo em vista que o Internacional, segundo colocado com 64 pontos, precisa vencer o América Mineiro, às 16h (de Brasília), em Belo Horizonte, para se manter vivo pela taça.

Vindo de 14 jogos sem perder, o Colorado é, matematicamente, o único time que pode tirar o título alviverde, ainda que as chances sejam inferiores a 0,2%, segundo projeções matemáticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A dez pontos do líder, o Colorado precisa vencer o Coelho para manter as esperanças, pelo menos até o fim do jogo do Palmeiras. Nem mesmo um empate serve para o time de Mano Menezes. Do outro lado, os mineiros ainda sonham em alcançar o G-8, e somar três pontos é essencial.

Na 11ª posição com 46 pontos, o Coelho pode saltar na tabela, mas, para isso, precisa superar a sequência negativa recente: duas derrotas e um empate nos três últimos jogos. A quatro partidas do fim do campeonato, a equipe treinada por Vagner Mancini pode chegar à segunda Libertadores da história do clube.

Ainda assim, caso o torcedor alviverde não comemore o título já por volta das 18h desta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Desse modo, mesmo se o Inter vencer, os comandados de Abel Ferreira precisam de mais três pontos para, enfim, se confirmar como hendecacampeões brasileiros.

