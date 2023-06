Líder Botafogo tropeça na 9ª rodada e Galo canta alto no clássico mineiro

O início da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro provocou mudanças na parte de cima da tabela. Neste sábado, 3, o líder Botafogo viajou para visitar o Athletico e não se deu muito bem. Apesar da derrota, a Estrela Solitária segue na ponta, mas tem um novo vice-líder. O clássico mineiro entre Galo e Cruzeiro terminou com vitória atleticana. Na parte de baixo, o Corinthians voltou a se complicar e perdeu para o América, em BH. Confira como foram os jogos da rodada até aqui:

Athletico 1 x 0 Botafogo

Depois de ser eliminado na Copa do Brasil para o Athletico, em disputa de pênaltis, o Botafogo voltou a enfrentar o Furacão, mas agora pelo Campeonato Brasileiro. O líder não conseguiu vencer o rival paranaense mais uma vez e caiu pelo placar mínimo. O meia Alex Santana marcou um golaço para garantir o resultado aos donos da casa. Com isso, a Estrela Solitária segue na ponta da tabela e de maneira isolada, mas pode ver a gordura diminuir com Galo e Palmeiras na cola. O Athletico dorme no G-4, mas pode cair ao final da rodada.

Atlético-MG 1 x 0 Cruzeiro

Clássico mineiro fora de Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro foram até Uberlândia, no Parque do Sabiá, para medirem forças. A Raposa, eliminada da Copa do Brasil e sem vencer a quatro jogos, e o Galo, que também caiu no meio de semana, com protestos, chegaram pressionados para o duelo. Quem resolveu a parada foi Hulk, em cobrança de falta quase do meio de campo. O atacante chutou forte e o goleiro Rafael Cabral aceitou. O gol definiu a vitória para o Atlético e deixou a equipe na vice-liderança temporária do Brasileirão. O Cruzeiro é meio de tabela.

Fazia tempo, mas a gente lembrou… O #Galo nos últimos 7 clássicos pelo @Brasileirao: ✅ 5 Vitórias

➖ 2 Empates

❌ 0 Derrotas O rival segue sendo o empate… pic.twitter.com/EPaGyVLXdK — Atlético (@Atletico) June 4, 2023

Outros resultados:

Fortaleza 0 x 0 Bahia

América 2 x 0 Corinthians

Santos 1 x 1 Internacional