Juventude x Santos: onde assistir ao Brasileirão nesta terça-feira

Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, 14, o Juventude recebe o Santos no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Santos, atravessa um jejum de vitórias na temporada – a última ocorreu há seis jogos diante do Unión La Calera-CHI, em 18 de maio. A equipe viaja para Caxias do Sul com o objetivo de quebrar esse tabu.

Vindo de empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, no último sábado 11, no estádio do Mineirão, o Peixe se encontra em 10º lugar, com 14 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras. Até aqui, a equipe acumulou três vitórias, cinco empates e três derrotas, um aproveitamento de 42,4%.

Para o confronto, o zagueiro Kaiky e atacante Marcos Leonardo podem retornar após período com a seleção brasileira sub-20. Outras novidades são o meia Jhojan Julio e o atacante Léo Baptistão, recuperados de lesões.

Na penúltima colocação, o Juventude vem de derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no último sábado 11, na Neo Química Arena, a segunda consecutiva – a equipe gaúcha já havia perdido em casa para o Athletico-PR por 3 a 1.

Com dez pontos, o alviverde tem duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas até o momento, um aproveitamento de 30,3%. Para o confronto, o zagueiro Vitor Mendes será desfalque já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Brasileiro Série A

21h30

Juventude x Santos – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Bahia x Chapecoense – SporTV e Premiere

