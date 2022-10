Juventude x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão nesta terça-feira

Atualizado em 3 out 2022, 14h17 - Publicado em 3 out 2022, 14h10

Por Da redação Atualizado em 3 out 2022, 14h17 - Publicado em 3 out 2022, 14h10

O Corinthians vai até Caxias do Sul nesta terça-feira, 4, para enfrentar o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) com transmissão pelo serviço de pay-per-view Premiere.

As vésperas do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Timão fará a sua terceira partida consecutiva contra uma equipe que se encontra na zona de rebaixamento. O time é o atual quarto colocado, com 50 pontos.

Vindo de vitória por 2 a 0 contra o Cuiabá, no último sábado, 1, a equipe dirigida por Vítor Pereira ainda não contará com o retorno do volante Maycon, em transição após recuperação de lesão.

Além dele, o volante Fausto Vera cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o Corinthians terá o retorno do lateral-direito Rafael Ramos

Em situação bem complicada, o time gaúcho, que demitiu o técnico Umberto Louzer nesta segunda-feira, 3, por baixo rendimento está na lanterna com 19 pontos, há dez partidas sem vencer.

A última derrota foi contra o Athletico Paranaense por 2 a 0, na Arena da Baixada, no último sábado, 1. O Juventude tem também a pior campanha como mandante no Brasileirão: dos 42 pontos que disputou em casa, conquistou apenas 12.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos nesta terça-feira:

Brasileiro Série A

21h30

Juventude x Corinthians – Premiere

Brasileiro Série B

19h

CRB-AL x Chapecoense – Premiere

Brusque x Sport – Premiere

Operário-PR x Vasco – Premiere

Grêmio x CSA-AL – SporTV e Premiere

Vila Nova-GO x Criciúma – Premiere

21h30

Náutico x Tombense-MG – Premiere

Novorizontino x Bahia – Premiere

