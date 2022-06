Jovens do Brasileirão brilham em conquista de torneio sub-20 pela seleção

O Brasil conquistou o Torneio Internacional Espírito Santo, da categoria sub-20, no último domingo, 12, ao golear o Uruguai por 7 a 0. A vitória maiúscula coroou a campanha da seleção brasileira, em uma conquista que passou pelo brilho de jovens promessas que já recebem suas chances no profissional de grandes clubes do Brasileirão. Foi o caso de Marcos Leonardo, atacante do Santos, artilheiro da competição, após marcar quatro na partida decisiva.

Treinado por Ramon, ex-meia do Vasco, o time do Brasil iniciou o confronto decisivo com sete jogadores que já estrearam profissionalmente por times das duas primeiras divisões nacionais: os zagueiros Kaiky (Santos) e Robert Renan (Corinthians), o meio-campista Andrey (Vasco) e os atacantes Matheus Martins (Fluminense), Caio Matheus (São Paulo), Matheus Nascimento (Botafogo) e Vitor Roque (Athletico-PR).

Expulso na estreia, Marcos Leonardo, do Peixe, começou o jogo no banco de reservas, mas entrou logo aos 10 minutos, quando o jovem atacante Caio, do tricolor paulista, sentiu. A mudança aconteceu justamente no momento em que a seleção cresceu no jogo.

Depois de Vitor Roque subir mais alto que toda a defesa uruguaia e abrir o placar, foi a vez de Marcos Leonardo começar uma grande atuação. O camisa 9 marcou os segundo, terceiro, quarto e sexto gols da seleção. Um deles, um lindo toque por cima do goleiro uruguaio, após receber passe de calcanhar, feito por Matheus Nascimento.

Joia do Botafogo, Nascimento tem 27 jogos e 20 gols com a camisa da seleção brasileira de base. Atacante alto, habilidoso e com faro de gol, balançou a rede três vezes na competição. Xará do atleta botafoguense, Matheus Martins, do Fluminense, foi outro destaque do torneio e anotou também três gols.

Antes do jogo do último domingo, o Brasil venceu o Paraguai por 5 a 2 e o Equador por 4 a 1. Avassaladora, a seleção ainda contou com nomes que já atuam na Europa, como Vinicius Tobias, ex-Internacional e atualmente no Real Madrid, e Kayky, ex-Fluminense, que é promessa no Manchester City.

