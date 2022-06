Jorginho ataca Abel Ferreira após derrota: “Desrespeita nosso país”

Jorginho, treinador do Atlético Goianiense, atacou o colega de profissão Abel Ferreira após sair derrotado pelo Palmeiras por 4 a 2, na última quinta-feira, 16, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Irritado depois do jogo, o ex-lateral direito acusou o português de desrespeito com o Brasil e a arbitragem brasileira.

O jogo, que teve quatro gols palmeirenses entre os 42 e 49 minutos do primeiro tempo, contou com diversos desentendimentos entre as comissões técnicas e a arbitragem. Agitado à beira de campo, Abel reclamou várias vezes com o árbitro Ramon Abatti Abel.

“Me revolta, como treinador, como brasileiro. Porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país e nossos árbitros. Dizendo que ele é cego, xingando de tudo quanto é nome, e nada aconteceu. Mas tudo bem, vai ficar como choro de perdedor”, disse Jorginho. Nas redes sociais, o treinador foi acusado de xenofobia.

Na 17ª posição, o Atlético Goianiense volta a campo no próximo domingo, 19, contra o Juventude, no Estádio Antônio Accioly. Líder, o Palmeiras visita o São Paulo, na próxima segunda, 20.

