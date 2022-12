Jhegson Méndez, o destaque do Equador que pode jogar no São Paulo

A pouco mais de duas semanas do início do Campeonato Paulista, o São Paulo corre atrás de novas caras para o elenco de 2023. Um dos nomes na mira é o de Jhegson Méndez, volante equatoriano que chamou atenção na Copa do Mundo no Catar e é sobrinho de um ex-jogador que não atrai boas lembranças de torcedores do Fluminense.

O tio de Jhegson é Édison Méndez, meia equatoriano com ótima passagem pelo PSV, da Holanda, e que marcou três gols na final da Copa Sul-Americana de 2009, contra o Flu, quando defendia a LDU. Depois da temporada vitoriosa pelo time de Quito, foi contratado pelo Atlético Mineiro, onde não deixou saudades e encerrou a participação em apenas 12 jogos.

25/11/2009 Por la final de ida de Copa Sudamericana, #LDU vence 5×1 a #Fluminense en el Rodrigo Paz, con goles de Édison Méndez (x3), Franklin Salas y Ulises de la Cruz. Domínguez, D. Calderón, N. Araujo, Espínola, Reasco, Ulises, Bolaños, W. Araujo, Méndez, W. Calderón, Bieler. pic.twitter.com/HN4CH6ZnvT — Todo Por LDU (@TodoPorLDU) November 25, 2019

Agora é seu sobrinho, Jhegson, quem trilha a própria carreira no futebol. O volante foi revelado pelo Independiente del Valle, clube destaque no Equador nos últimos anos, especialmente pela filosofia de futebol, que utiliza muitos jogadores criados na base.

Depois de se destacar na equipe, foi contratado pelo Orlando City, dos Estados Unidos, em 2019. Em um mercado que cresce ano após ano, “Sebas” – como é apelidado em razão de seu segundo nome, Sebastián – conquistou espaço e foi vendido ao Los Angeles FC neste ano. Meio-campista capaz de auxiliar na saída de bola junto aos zagueiros, também se destacou pela competitividade e pela leitura para interceptar passes.

O rendimento no futebol norte-americano alçou Méndez à posição de titular da seleção equatoriana na Copa do Mundo. No Mundial, foi importante na vitória sobre o Catar e no empate com a Holanda. O ponto negativo foram os dois cartões amarelos que o transformaram em desfalque na terceira rodada, quando o Equador perdeu por 2 a 1 para o Senegal e ficou sem a vaga nas oitavas de final.

