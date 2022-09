Mesmo longe do país há duas temporadas, Jorge Jesus nunca saiu do radar de clubes brasileiros e um possível retorno pode estar mais próximo do que se imagina. Ao menos é o que diz o jornal português Record. De acordo com o periódico, o Mister estaria insatisfeito no comando do Fenerbahce, da Turquia, e teria conversas em andamento com empresários ligados ao Atlético Mineiro.

Jorge Jesus tem vínculo com o Fener até junho do próximo ano, mas não estaria feliz no cago que ocupa desde junho. O clube está na sexta colocação no Campeonato Turco e disputa a Liga Europa.

Ainda segundo a informação do jornal português, nos últimos dias, Jesus teve conversas com o empresário Rubens Menin, que encabeça no Galo o grupo que ficou conhecido como “4 Rs”.

O nome é dado pela letra inicial dos quatro empresários responsáveis pela maior parte dos investimentos nos últimos dois anos: Renato Salvador, da Materdei, Ricardo Guimarães, Banco BMG, além de Rafael Menin e Rubens Menin, ambos da MRV.

Sua última e única passagem por aqui foi vitoriosa. Com o Flamengo, em 2019 e 2020, Jesus foi campeão do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, do Carioca e da Recopa Sul-Americana.

Essa não seria a primeira vez de um interesse do clube de Minas Gerais em contratar o técnico português. O Galo vive um momento conturbado no Brasileirão sob o comando de Cuca. É o atual sétima colocado da competição e briga por vaga na pré-Libertadores.

