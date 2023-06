Iturbe: alvo do Grêmio foi visto como ‘novo Messi’ e melhor que Neymar

O Grêmio está perto de anunciar o reforço do atacante argentino naturalizado paraguaio Juan Manuel Iturbe. O jogador de 30 anos estava no Aris, da Grécia, mas já rodou por vários clubes da América do Sul e da Europa como Roma, Torino e Porto.

Apelidado de La Pulguita (a pequena pulga, em tradução do espanhol), alusivo ao La Pulga como Messi já foi conhecido, quando despontou no futebol pelo Cerro Porteño, Iturbe jamais alcançou o status do compatriota, apesar de não perder a habilidade com os pés.

Ele está atualmente livre no mercado para assinar contrato com outro clube a custo zero. Seu contrato com o time greco acaba no dia 30 deste mês, após duas temporadas.

À procura de uma opção de velocidade pelos lados, o Grêmio de Renato Gaúcho espera a resposta do jogador para acertar o acordo em definitivo.

Aos 30 anos, o atacante pode retornar ao futebol da América do Sul depois de quase uma década e altos e baixos de rendimento na América Central e Europa.

Natural da capital argentina Buenos Aires, Juan Manuel Iturbe chamou atenção do mundo do futebol precocemente, atuando pelo tradicional clube do Paraguai Cerro Porteño. Aos 18 anos, já era apontado como um dos grandes talentos da América do Sul e comparado a Messi, que na época, com 25 anos, brilhava no Barcelona,

Entre 2010 e 2011, atuou em 34 partidas do clube paraguaio e marcou sete gols. Fora ainda convocado pela seleção argentina para a disputa do Sul-Americano e Mundial-20 onde chegou a marcar um gol no duelo contra o Brasil de Neymar.

Na temporada 2011/2012 foi contratado pelo Porto, mas não conseguiu se firmar e viveu uma sequência de empréstimos. Voltou às Américas para atuar no River Plate, depois rodou por Roma, Hellas Verona, da Itália, Bournemouth, da Inglaterra, Torino, da Itália, e Club Tijuana, do México.

E foi nos clubes italianos Roma e Hellas Verona entre 2013 e 2015 que o atacante ganhou maior sequência de jogos e boas atuações. Pelo Hellas, foram 33 partidas e oito gols marcados, pela equipe da Roma, 56 jogos e cinco gols.

O faro goleador nunca foi uma das características de Iturbe. Ao todo na carreira, soma apenas 45 gols em 387 partidas. Apesar disso, ele se destaca pelo bom chute de longa distância e pela velocidade pelas beiradas do campo, o que leva vantagem no um contra um.

As quedas de produtividade ao longo da temporada quase sempre atrapalharam a carreira do atacante, que de menino prodígio rodou por equipes de segundo escalão do futebol. Pela seleção paraguaia, por exemplo, não é convocado desde 2019.

Em quatro anos no futebol mexicano atuou, além do Tijuana, no Pachuca e no Pumas. Na equipe da Cidade do México entrou em campo 93 vezes e marcou 12 gols.