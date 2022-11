Ituano x Vasco: onde assistir à decisão da Série B neste domingo

Ituano e Vasco entram em campo neste domingo, 6, às 18h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, em confronto pela 38ª rodada da Série B. A partida que decide a última vaga à elite do futebol nacional será transmitida pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na quarta colocação, com 59 pontos, o cruz-maltino precisa, pelo menos, de um empate para retornar para a Série A em 2023 sem depender de outros resultados e dos desdobramentos do julgamento do Sport.

Denunciado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) devido a invasão de seus torcedores em confronto diante da própria equipe carioca no último dia 16 de outubro, pela 35ª rodada, os pernambucanos podem sofrer com perda de pontos, em caso de pena mais extrema. A partida, na ocasião, terminou empatada por 1 a 1.

Mesmo se perder, o Vasco pode ainda conseguir o acesso, mas teria que torcer por uma combinação improvável de resultados: o Sport não golear por pelo menos cinco gols o Vila Nova-GO, em Goiânia, e uma derrota do Bahia para o CRB-AL por três ou mais gols de diferença. O cenário projetado é condicionado a uma derrota vascaína por um gol de diferença.

A partida terá casa cheia, com todos os 14.970 ingressos colocados à venda já esgotados, sendo quatro mil destinados à torcida do Vasco.

Confira a tabela completa da Série B do Campeonato Brasileiro

Para o confronto, o técnico Jorginho deve contar com o volante Andrey, que sofre com dores no tornozelo e realizou trabalhos específicos para se recuperar. Ele é o vice-artilheiro da equipe na Série B, com oito gols.

Em contrapartida, o Vasco não terá o lateral-esquerdo Edimar. A tendência é que Paulo Victor seja o escolhido para a função. Por opção técnica, Palácios deve dar lugar a Yuri no meio-campo. No ataque, Raniel e Luiz Henrique ficam à disposição.

O Ituano, por sua vez, não contará com o atacante Vinícius devido a necessidade do pagamento de 1 milhão de reais, multa estipulada no contrato de empréstimo junto ao Vasco. O substituto na função deve ser Léo Ceará.

Na quinta colocação, com 57 pontos, o técnico Carlos Pimentel tem participação efetiva no bom desempenho da equipe. Em 21 jogos sob o seu comando, ele atingiu 12 vitórias, seis empates e só três derrotas.

A arbitragem da partida será de Wilton Pereira Sampaio, que estará na Copa do Mundo do Catar, auxiliado por Brunos Boschilia (PR) e Kléber Lúcio Gil (SC), que também irá ao mundial. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) comandará o VAR.

