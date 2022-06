Internacional x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Flamengo, no estádio Beira-Rio, neste sábado, 11, às 21h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo serviço de pay-per-view Premiere e e pelo canal de TV fechado SporTV.

O Colorado chega para o confronto em situação um pouco melhor que a do adversário. Na sétima posição na tabela com 15 pontos, o time gaúcho saiu vitorioso três vezes, empatou seis e foi derrotado em apenas uma partida. Na última vez que entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Santos em 1 a 1, fora de casa.

Já a equipe carioca, que passa por momento turbulento em sua gestão e tem agora Dorival Júnior como novo treinador, vem de derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, 8, fora de casa – foi a segunda derrota seguida no torneio. Na 14ª posição, o Rubro-Negro tem 12 pontos até agora e vai em busca de melhorar sua campanha no campeonato.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Brasileiro

16h30

Corinthians x Juventude-RS – Premiere

19h

Atlético-MG x Santos – Premiere

Fluminense x Atlético-GO – Premiere

Cuiabá-MS x Red Bull Bragantino-SP – Premiere

21h

Internacional x Flamengo – Premiere e SporTV

Campeonato Brasileiro Série B

11h

Brusque-SC x Ituano-SP – Premiere

16h30

Ponte Preta-SP x Londrina-PR – Premiere

CRB-AL x Vila Nova-GO – Premiere

18h30

Operário-RS x Bahia – Premiere e SporTV

