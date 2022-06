Internacional x Coritiba: onde assistir ao Brasileirão nesta sexta-feira

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Coritiba nesta sexta-feira, 24, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá início às 21h30 (de Brasília) e será transmitida pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Em quinto lugar com 21 pontos, o Inter conquistou até o momento cinco vitórias, seis empates e duas derrotas, um aproveitamento de 54%. A equipe gaúcha tem a sétima pior campanha entre os times da Série A que disputam a competição em 2022.

O time dirigido pelo técnico Mano Menezes tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 do Botafogo, no último domingo, 19.

Já o Coritiba é o clube que tem a pior campanha como visitante na Serie A do Brasileirão. A equipe está há cinco jogos fora de casa sem vencer, com 11,1% de aproveitamento.

Em 15º lugar na tabela com 15 pontos, o Coxa alcançou até agora quatro vitórias, três empates e sofreu seis derrotas, 38% de aproveitamento. Para a partida, equipe do técnico Gustavo Morínigo não poderá contar com os laterais Diego Porfírio e Warley, que cumprem suspensão.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta sexta-feira:

Brasileiro Série A

21h30

Internacional x Coritiba – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Londrina-PR x Guarani – SporTV e Premiere

19h

Vasco x Operário-PR – Premiere

Ituano-SP x Cruzeiro – SporTV e Premiere

