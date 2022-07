Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Internacional e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 31, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre,, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Colorado chega para o confronto sob pressão da torcida, sem vencer há três jogos. Na sétima colocação na tabela, com 30 pontos, a equipe tenta voltar novamente ao G-6, grupo dos seis classificados à próxima Libertadores.

Para a partida, o técnico Mano Menezes ainda tem dúvidas sobre as escalações do meia Alan Patrick e do atacante Taison, em fase final de recuperação de lesões.

O zagueiro Rodrigo Moledo, com um desconforto no joelho direito, não deve ser relacionado. Com isso, a dupla de zaga será formada por Mercado e Vitão. As boas novas são os retornos dos laterais Bustos e Renê, desfalques recentes por problemas musculares.

O Galo, por sua vez, deixou a vice-liderança com a derrota para o Corinthians na última rodada e agora ocupa a quarta posição, com 32 pontos. A partida marcará a estreia do técnico Cuca, que inicia a terceira passagem pelo clube.

Até aqui, o time tem a quinta melhor campanha como visitante na competição. Dos 27 jogos que disputou fora de casa no ano, ganhou 14. A única baixa confirmada no elenco é a do atacante Eduardo Sasha.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Athletico-PR x São Paulo – TV Globo

Internacional x Atlético-MG – TV Globo e Premiere

18h

América-MG x Avaí – Premiere

Cuiabá x Fortaleza – Premiere

19h

Red Bull Bragantino x Juventude – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Vasco x Chapecoense – TV Globo, SporTV e Premiere

