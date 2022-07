Ídolos do Palmeiras, Felipão e Abel Ferreira se enfrentam pela 1ª vez

Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari têm muito em comum do que excelentes campanhas na atual edição do Campeonato Brasileiro. Adversários pela primeira vez neste sábado, 2, no duelo entre Palmeiras e Athlético-PR, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 15ª rodada da competição os dois treinadores estão ligados pela condição de melhores da história do clube paulista: 11 títulos levantados – seis de Felipão, cinco de Abel.

Hoje rivais pela competição nacional, os caminhos dos dois já correram juntos, quando Scolari era técnico da seleção portuguesa. Foi o brasileiro quem convocou Abel, então lateral-direito do Sporting, para um período de treinos com a equipe em 2008.

“O Abel era um jogador tranquilo, que como lateral marcava muito bem. Não era um jogador viril, e eu fiquei muito feliz com a chegada dele ao Palmeiras, com a forma como ele está conseguindo dirigir seus jogadores, a forma tão brilhante como ele se comporta nas entrevistas e a amizade que a gente tem desde aquele tempo”, disse Felipão ao site ge em janeiro.

Embora a estreia em campo nunca tenha acontecido, o português já expressou em diversos momentos sua admiração pelo ex-técnico do Palmeiras.

Desde maio à frente do Athletico, Felipão ressurgiu com um início avassalador pelo Furacão. Tido por alguns como aposentado, assumiu a terceira colocação, com 24 pontos, e tem só cinco a menos que o Palmeiras, líder da competição.

Essa será a primeira vez que o técnico de 73 anos vai enfrentar o Palmeiras desde a sua última passagem pelo clube, entre 2018 e 2019. Ao todo, foram três trabalhos e seis títulos importantes conquistados.

A trajetória de Felipão no Palmeiras é marcada por 484 jogos, 237 vitórias, 132 empates e 115 derrotas. A principal conquista foi a Libertadores de 1999, mas, além dela, também faturou a Mercosul, em 1998, o Torneio Rio-São Paulo, em 2000, o Brasileirão, em 2018, e por duas vezes a Copa do Brasil, em 1998 e 2012.

Abel Ferreira, por sua vez, traça uma história mais recente e não menos vitoriosa. À frente do alviverde desde novembro de 2020, o português levou a equipe ao bicampeonato da Libertadores, em 2020 e 2021.

Ainda conseguiu a conquista da Copa do Brasil, em 2020, e da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Paulista, este ano. Abel comandou a equipe em 132 jogos, 77 vitórias, 26 empates e 29 derrotas até aqui.

