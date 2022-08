Hulk pede ‘vergonha na cara’ e diz faltar humildade ao Atlético-MG

Principal nome do elenco do Atlético Mineiro, o experiente atacante Hulk não poupou críticas aos próprios companheiros de equipe após derrota por 3 a 2 para o Athletico Paranaense, no último domingo, 8, no Mineirão, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do país na temporada, com 24 gols, o camisa 7 do Galo apontou faltar humildade e cobrou “vergonha na cara”, dias antes do decisivo duelo diante do Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores.

“Temos que ser mais humildes. Porque quem tem que marcar, tem que marcar. Não vai decidir jogo. A gente tem que reconhecer onde é mais forte”, iniciou o atacante, que atuou por 19 minutos.

“Se eu sou mais forte fazendo gol, brigando lá na frente, vou fazer isso, não vou lá atrás buscar a bola porque vou complicar meu time. Se a minha zaga é boa defendendo, botando a bola para frente, tem que fazer isso. Ou seja, fazer o simples. Está na hora da gente ter vergonha na cara, mais maturidade e experiência”, completou.

Na partida, o Galo ficou duas vezes em vantagem, mas levou a virada aos 51 minutos, sofrendo a terceira derrota consecutiva no Brasileirão. O técnico Cuca ainda não venceu desde a estreia, em 31 de julho.

A crise aumenta ainda mais pela série de cinco partidas consecutivas sem vencer. Eliminado da Copa do Brasil e sétimo colocado no Brasileirão – a 13 pontos do líder Palmeiras -, o balanço da temporada atleticana depende da Libertadores.

Na próxima quarta-feira, 10, o Galo visita o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo confronto de volta. No primeiro jogo, chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate em 2 a 2.

