Hendecacampeão: Palmeiras abre vantagem como maior vencedor do Brasileirão

Pode comemorar, torcedor: o Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022. O título foi conquistado matematicamente antes mesmo do duelo desta quarta-feira, 2, diante do Fortaleza, no Allianz Parque, em razão do tropeço do vice-líder Inter diante do América-MG, na abertura da 35ª rodada. A conquista isolou ainda mais o Verdão como maior vencedor do Brasileirão.

Campeão da Taça Brasil em 1960 e 1967, Torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1967 e 1969 (competições homologadas pela CBF em 2010 como equivalentes ao torneio criado em 1971) e dos Campeonatos Brasileiros de 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022, o Palmeiras tem agora 11 títulos da competição.

Desse modo, atrás do Verdão, os segundos com mais troféus são Santos e Flamengo, somando oito.

Os maiores campeões do Campeonato Brasileiro:

Palmeiras: 11 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022)

Santos: 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Flamengo: 8 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020)

Corinthians: 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo: 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro: 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

Vasco da Gama: 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

Fluminense: 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

Internacional: 3 (1975, 1976 e 1979)

Atlético Mineiro: 2 (1971 e 2021)

Grêmio: 2 (1981 e 1996)

Botafogo: 2 (1968 e 1995)

Bahia: 2 (1959 e 1988)

Guarani: 1 (1978)

Athletico Paranaense: 1 (2001)

Coritiba: 1 (1985)

Sport: 1 (1987)

