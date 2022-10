Grêmio se junta ao Cruzeiro e confirma retorno à Série A do Brasileirão

23 out 2022, 19h34

Depois do Cruzeiro, agora foi a vez do Grêmio confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro. Neste domingo, 23, o tricolor gaúcho visitou o Náutico e venceu por 3 a 1, nos Aflitos. A duas rodadas de terminar a Série B, ainda restam duas vagas disponíveis para o acesso e seis equipes com chances de classificação: Vasco e Bahia são favoritos.

O Grêmio não decepcionou o seu torcedor e fez mais do que o necessário para retornar à Série A. Contra o já rebaixado Náutico, nos Aflitos, o Imortal fez 3 a 0 – gols de Bitello (2x) e Lucas Leiva.

Em segundo lugar na tabela, a equipe gaúcha chegou aos 61 pontos com a vitória – pontuação impossível de ser alcançada pelo quinto colocado (Ituano, com 54 pontos).

O IMORTAL VOLTOU! 🇧🇼 Com duas rodadas de antecedência, o @Gremio conquista o acesso e carimba o passaporte pro @Brasileirao 2023! pic.twitter.com/XLPetIAJfR — Brasileirão SportingBet – Série B (@BrasileiraoB) October 23, 2022

Favoritos ao acesso

A 36ª rodada não só definiu o acesso do Grêmio, mas também deixaram Vasco e Bahia com um pé cada na Séria A do Brasileirão.

Em terceiro lugar na tabela, o cruzmaltino alcançou 96,7% de chances (segundo o Departamento de Matemática da UFMG). Em confronto direto, o Vasco recebeu o Criciúma em São Januário e assustou o seu torcedor. Os visitantes saíram na frente com Hygor e somente na reta final do segundo tempo que a equipe carioca conseguiu reagir – com gols de Nenê e Fábio Gomes.

Já o Bahia não conseguiu a vitória, mas mesmo o empate trouxe um ponto importante para a equipe. Na Arena Fonte Nova, o tricolor recebeu o Vila Nova e dominou o jogo inteiro. Ainda assim, ficou no 1 a 1 – gols de Neto Pessoa e Matheus Davó. O resultado deixou os baianos com 95,3% de chances para subir.

Correndo por fora

Outras quatro equipes sonham com o acesso, mas estão distantes em probabilidade. São elas: Ituano, Londrina, Sport e Sampaio Corrêa.

O Ituano é o quinto colocado, com 45 pontos (quatro atrás do Bahia). A equipe paulista tem 7% de chances de subir e, para isso, vai precisar vencer as duas últimas rodadas – contra os rivais diretos Londrina e Vasco – e também secar a dupla que está acima na tabela.

Londrina, Sport e Sampaio Corrêa têm menos de 1% cada e vão precisar de uma combinação de resultados para o acesso: praticamente ganhar as duas partidas e secar todos acima duas vezes.

