Grêmio perde três mandos na Série B por confusão contra o Cruzeiro

O Grêmio sofreu nesta terça-feira, 20, um duro revés na luta pelo acesso à elite do futebol nacional. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) puniu o clube com a perda de três mandos de campo, além de multa de 100 mil reais, pela confusão com torcedores do Cruzeiro em confronto no último dia 21 de agosto, em Porto Alegre, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na ocasião, o árbitro Bráulio Machado relatou, na súmula, os incidentes alegando que a partida precisou ser paralisada por duas vezes ainda no primeiro tempo.

“Conduta do público: informo que, aos 27 minutos do primeiro tempo, o jogo foi paralisado por 3 minutos, e aos 33 minutos do primeiro tempo retornou a ser paralisado por 4 minutos, sendo que em ambas paralisações o motivo foi por um confronto generalizado entre torcedores que estavam na área destinada a equipe mandante”, registrou Machado.

Os envolvidos foram identificados e um boletim de ocorrência foi feito. Na ocasião, o técnico do Cruzeiro, o uruguaio Paulo Pezzolano, acabou expulso por reclamações. Ele, contudo, foi absolvido.

O Grêmio ocupa a terceira colocação na competição, com 50 pontos, cinco a mais do que o Londrina, primeiro clube fora do G-4, grupo que assegura o acesso.

Logo mais, às 19h (de Brasília), encara o Sport pela competição.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens