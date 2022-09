Grêmio demite Roger e anuncia volta de Renato Gaúcho

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira, 1º, a demissão do treinador Roger Machado e de toda a sua comissão técnica. Para seu lugar, anunciou o retorno de Renato Gaúcho. O clube comunicou ainda que Denis Abrahão e Sérgio Vasques não exercem mais as respectivas funções de vice-presidente e diretor de futebol.

Portaluppi estava sem clube desde novembro de 2021, quando deixou o Flamengo. Essa será a quarta passagem do treinador de 59 anos pelo clube gaúcho, onde foi campeão da Copa do Brasil, em 2016, da Libertadores, em 2017, e da Recopa Sul-Americana, em 2018. Como jogador, Renato também é ídolo da história do Grêmio, com direito a estátua no estádio tricolor.

ELE VOLTOU 🇪🇪 💙 Renato Portaluppi assume o comando do Tricolor mais uma vez! pic.twitter.com/HOglDLEe37 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 1, 2022

Roger Machado estava pressionado no Grêmio e teve a situação piorada após a derrota da equipe para o Criciúma por 2 a 0 na última terça-feira, 30. O time gaúcho é o atual quarto colocado na Série B, com três pontos de vantagem para o Londrina, e não vence há quatro rodadas.

Roger estava no comando da equipe desde fevereiro deste ano e se despede com um saldo de 37 jogos, 17 vitórias, 12 empates e oito derrotas.

