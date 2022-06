Grêmio anuncia volta de volante Lucas Leiva após 15 anos

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira, 27, o retorno do experiente volante Lucas Leiva quase quinze anos desde a sua saída para o Liverpool, em 2007. Revelado pelo próprio clube gaúcho, o jogador de 35 anos assinou contrato até dezembro de 2023. Ele estava sem clube após jogar cinco temporadas pela Lazio, da Itália.

“[Voltar] representa o início do meu sonho, foi onde tudo começou. Morei no Olímpico, treinei em Eldorado e, agora, poder retornar é a realização de tudo que imaginei para a minha carreira. Posso ajudar da mesma forma que ocorreu lá atrás”, disse o jogador à Grêmio TV.

“[A camisa] 15 foi o número que usei na famosa Batalha dos Aflitos. Tem tudo a ver com o momento. Espero que não tenha outra porque foi muito sofrimento, mas se tiver que passar por outra parecida e terminar como foi eu suporto. Não tem problema algum. Este número já era especial e continua, mas quero criar novamente uma história”, completou.

O jogador será oficialmente apresentado também nesta segunda e já deve realizar a primeira atividade com os novos companheiros no CT Luiz Carvalho. Ele só terá condições de reestrear, contudo, a partir de 18 de julho, data da reabertura da janela de transferências.

Leiva tem longo currículo no futebol internacional. Na Lazio, conquistou a Supercopa da Itália em 2017 e 2019 e a Copa da Itália em 2019. Antes disso, somou 346 jogos, sete gols e um título pelo Liverpool, o da Copa da Liga Inglesa de 2012.

Pelo Grêmio, ele participou da conquista do histórico acesso para a Série A em 2005, na Batalha dos Aflitos, diante do Náutico, partida memorável na qual a equipe gaúcha venceu mesmo com apenas sete jogadores em campo.

Também foi bicampeão gaúcho, em 2006 e 2007, e vice da Libertadores de 2007 em decisão perdida para o Boca Juniors. Pela seleção brasileira, participou da Olimpíada de Pequim, em 2008 e da Copa América de 2011, acumulando 24 partidas.

