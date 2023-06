Goleada e ataque a São Januário: a noite de vexame do Vasco

O Vasco viveu uma segunda-feira, 5, para esquecer, a começar pela derrota por 4 a 1 para o rival Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A goleada afundou em crise o cruzmaltino, que já soma quatro derrotas consecutivas e ocupa a zona de rebaixamento. A fase aumentou a pressão sobre o técnico Mauricio Barbieri e culminou em selvageria, com ataques da torcida e tentativa de invasão a São Januário.

Inativo em grande parte da primeira etapa, o Vasco sofreu com a pressão flamenguista desde o primeiro minuto. Dominante, o Rubro-Negro abriu o placar aos 14 minutos e deu início ao passeio. Com gols em sequência, abriu uma larga vantagem praticamente irreversível.

Na segunda etapa, o Flamengo diminuiu o ritmo e o time de Mauricio Barbieri chegou a descontar, de pênalti. A vergonha levou torcedores vascaínos a deixarem o Maracanã antes mesmo do apito final. Com o resultado, o Vasco segue na penúltima posição do Campeonato Brasileiro.

Revoltados, torcedores do Vasco se dirigiram ao Estádio São Januário e tentaram invadir a sede pela portaria social. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível notar que fogos de artifício foram lançados, até a chegada da Polícia Militar, que dispersou o ato. De acordo com as autoridades, havia cerca de 50 pessoas no local.

Após a derrota por 4×1 contra o Flamengo, torcedores do Vasco fizeram um foguetório em direção ao São Januário. pic.twitter.com/zldtcAtzEk — ⚽ (@DoentesPFutebol) June 6, 2023

Em nota, o lamentou o episódio. “O clube compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir e que os culpados sejam identificados.”

Alvo de muitas críticas, Barbieri admitiu a fase ruim e afirmou que busca resolver os problemas: “A frustração é gigantesca em função dos últimos resultados, do quanto se dedica ao trabalho, mas o caminho é olhar para frente. Tentar buscar soluções que funcionem. Isso que vou tentar fazer.”

O Vasco volta a campo no próximo domingo, 11, contra o Internacional, no Rio Grande do Sul. O time soma quatro derrotas seguidas e oito partidas sem vencer.