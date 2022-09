Goiás x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo, 11

O Goiás recebe o Flamengo neste domingo, 11, no estádio da Serrinha, às 19h (de Brasília), em Goiânia, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O jogo terá transmissão ao vivo em TV fechada pelo SporTV e via pay-per-view no canal Premiere.

O time goiano vem de três vitórias consecutivas no Brasileirão, a última delas contra o Santos, na última segunda-feira, 5, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Com 35 pontos, o Goiás tem até o momento nove vitórias, oito empates e oito derrotas, e vem tentando melhorar seu desempenho como mandante na competição, já que dos 36 pontos de disputou na Serrinha, conquistou apenas 20. O Esmeraldino tem contado com ótimas atuações de Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols em 23 partidas.

Já o Rubro-Negro, viaja para Goiânia embalado pela classificação à final da Libertadores ao bater o Vélez Sarsfield da Argentina por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira, 7, fechando o placar agregado em 6 a 1.

Com 44 pontos, o time do técnico Dorival Júnior soma 13 vitórias, cinco empates e sete derrotas e quer seguir na perseguição ao líder Palmeiras. De olho no jogo de volta das quartas de final contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira, 14, no Maracanã, o Flamengo deve preservar seus principais atletas.

Confira a classificação completa do Brasileirão

Confira a programação completa e onde assistir as jogos deste domingo:

Campeonato Brasileiro

11h

Botafogo x América-MG – Premiere

Avaí x Athletico-PR – SporTV e Premiere

16h

São Paulo x Corinthians – Globo e Premiere

Coritiba x Atlético-GO – SporTV e Premiere

19h

Goiás x Flamengo – SporTV e Premiere

