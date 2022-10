Goiás x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Atualizado em 13 out 2022, 17h41 - Publicado em 14 out 2022, 13h00

Por Da redação Atualizado em 13 out 2022, 17h41 - Publicado em 14 out 2022, 13h00

Goiás e Corinthians entram em campo neste sábado, 15, às 19h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio da Serrinha, em Goiânia, terá transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Timão chega para o confronto embalado por uma vitória por 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense, na última rodada. A equipe não perde no Brasileirão há quatro jogos e ocupa o terceiro lugar na tabela, com 54 pontos.

Em vista a partida decisiva contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil, no próximo dia 19, após empate sem gols no jogo de ida, em Itaquera, o técnico Vítor Pereira deve montar o time com reservas em Goiânia.

Como de costume, o treinador português tem optado por fazer um rodízio na competição nacional. É provável que jogue o zagueiro Robert Renan, além dos laterais Rafael Ramos e Lucas Piton.

Já o Goiás vive momento mais conturbado e precisa reencontrar a vitória. A equipe não vence há cinco jogos e ocupa o 14ª lugar com 38 pontos, cinco a mais que o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A última derrota do time de Jair Ventura foi contra o Internacional por 4 a 2 na rodada passada.

Os desfalques contra o Corinthians são o meia Diego, suspenso pelo terceiro cartão, além do lateral Sávio e do zagueiro Caetano, ambos com lesão.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

19h

Goiás x Corinthians – Premiere

20h30

Flamengo x Atlético-MG – Premiere

América-MG x Fortaleza – Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Tombense-MG x Ponte Preta – SporTV e Premiere

19h

Criciúma x Ituano – SporTV e Premiere

